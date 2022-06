Stranger Things 4 : quels personnages pourraient mourir dans la série ?

Netflix

Stranger Things 4 est sur le point d’atteindre sa définition avec les derniers épisodes de la saison où Vecna ​​pourrait tuer certains personnages.

Choses étranges 4 avancé l’intrigue de cette série populaire de Netflix où la jeunesse de Hawkins fait face à une nouvelle menace venue tout droit de L’autre côté où le méchant Vecna ​​​​est devenu de plus en plus puissant et élimine les gens de la ville pour mener à bien sa vengeance. La véritable identité du personnage est Henry Creel, qui, en tant que jeune homme, a manifesté des capacités spéciales et a été un sujet de test du Dr Martin Brenner.

Malheureusement dans le passé Onze elle est trompée par ce personnage qui faisait office d’assistante de laboratoire lorsque la jeune femme vivait à cet endroit et il a gagné sa confiance pour qu’elle le libère enfin. Depuis lors, ce méchant est l’ombre derrière ce monde étrange qui hante les jeunes de Hawkins et aujourd’hui il est plus puissant que jamais. Quels personnages peuvent mourir face à cette menace ?

+ Personnages qui peuvent mourir dans Stranger Things 4

.4. Martin Brenner

El doctor a cargo de la experimentación con jóvenes que demuestran habilidades telekinéticas y psíquicas es, probablemente, un personaje que está en peligro si tenemos en cuenta que Vecna puede estar enojado con él por la manera que el personaje a cargo de Matthew Modine lo trató en le passé. Le scientifique a expérimenté sur lui jusqu’à ce qu’il annule ses capacités avec une puce qu’Onze a finalement retirée du méchant, le laissant libre.

.3. Murray Baumann

Ce théoricien du complot est devenu de plus en plus impliqué dans les événements inquiétants de Hawkins pour même voyager en Russie avec Joyce et sauver Hopper d’un destin fatal. Le journaliste prend de plus en plus de risques et cela fait de lui une cible potentielle pour Vecna, en plus du fait que sa mort serait assez choquante pour les fans de l’émission qui le voient avec une certaine sympathie.

.deux. Eddie Munson

Leader du Hellfire Club où des amis jouent à Donjons & Dragons et amateur de guitare électrique, il a déjà su se faire remarquer par Vecna ​​aux côtés de jeunes comme Nancy Wheeler et le populaire Steve Harrington. les personnages de Stranger Things, mais il est obligé d’agir de la même manière que ses nouveaux amis et sa relation avec Dustin peut faire de lui une victime de Vecna.

.1. Jim Hopper

Cet homme connaît vraiment les sacrifices ! La trémie est la « père du coeur » qui s’est occupé d’Eleven et a même mis sa vie en danger à plus d’une occasion pour que la jeune femme et ses amis soient en sécurité. Aujourd’hui, il revient de son séjour en Russie où il a été retenu captif et devra à nouveau faire face à la menace de L’autre côté avec le puissant Vecna ​​​​comme antagoniste. Hopper va-t-il encore se sacrifier contre ce dangereux méchant ?

