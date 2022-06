Stranger Things 4 : première photo inédite de Millie Bobby Brown et nouveaux détails du tome 2

Netflix

Dans le cadre de la Geeked Week, les réseaux officiels Netflix ont publié une photo du personnage Eleven dans le tome 2 de Stranger Things 4. Ne la manquez pas !

©NetflixStranger Things 4 : première photo inédite de Millie Bobby Brown et nouveaux détails du tome 2.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix avec le tome 1 de sa saison 4, qui remporte déjà un succès mondial en établissant un nouveau record de vues et en se consacrant comme la série la plus regardée de la semaine dernière. Les fans attendent les prochains épisodes et une excellente nouvelle vient d’être dévoilée. Découvrez la photo et les nouveaux détails du tome 2 !

Le premier volet, sorti le 27 mai, se poursuivait avec la vie d’adolescents après la bataille de Starcourt, où ils avaient perdu Jim Hopper et Billy. La bande d’amis se sépare pour la première fois et tentera de surmonter les traumatismes du lycée, mais une nouvelle menace surnaturelle commence à traquer Hawkins et ils doivent rassembler leurs forces pour affronter le méchant de la ville.

+Première photo et détails de Stranger Things 4, vol. deux

Alors que le fandom attend le volume 2, prévu pour sortir sur la plateforme le 1er juillet, les responsables de l’émission se sont entretenus avec Revue Empire. Là, ils ont fait référence à ce qui va arriver, après la fureur de ses 7 premiers chapitres qui ont montré un nouveau méchant qui a voyagé dans ses souvenirs les plus traumatisants et a un lien direct avec soulever. En plus des déclarations, le média a également présenté une première photo du personnage de Millie Bobby Brown. Vérifiez le ici!

duffer mat taquiné que les derniers épisodes de la saison 4 auront encore plus de plans d’effets spéciaux que l’ensemble du troisième épisode et a déclaré: « Il y a un extrait d’une heure dans le dernier chapitre qui ne s’arrête pas ». De son côté, son frère Ross expliqué: « C’est la chose la plus difficile que nous ayons jamais essayé de faire. Tout n’est que tension et terreur, avec une durée qui serait longue même pour un film. Ensuite, eh bien, tout va en enfer ».

Ils ont également révélé que la recherche de l’identité du méchant se poursuivra dans les deux chapitres restants : « L’une de nos choses préférées dans les films d’horreur, c’est de voir nos pistes être proactives. Vous savez, dans The Lost Boys, quand ils décident de s’en prendre aux vampires ? C’est amusant de voir les gens élaborer un plan et essayer de déjouer le méchant. ». Enfin, ils ont précisé : « C’est de cela qu’il s’agit dans le tome 2. Mais, bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu ».

