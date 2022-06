« Stranger Things 4 » : pourquoi Max a mis fin à sa romance avec Lucas

Tous les personnages de la quatrième saison de « choses étranges« Ils ont vécu plusieurs changements à la suite de ce qu’ils vivent depuis le premier épisode et le couple formé de Max et Lucas ne leur a pas échappé et, au grand dam de leurs fans, leur relation n’en a pas donné plus, arriver à une triste fin.

Pour prendre la décision de mettre fin à l’une des relations les plus emblématiques de la série, Netflix a élaboré un plan stratégique dans l’histoire afin qu’elle ne se sente pas comme quelque chose de forcé ou qu’il ne soit venu aux scénaristes que de donner une tournure intéressante à l’intrigue qui a captivé des millions de fans à travers le monde.

Et c’est que, durant plusieurs chapitres, dont la saison 3, les personnages vivaient une série d’événements dans leur vie qui, sans s’en rendre compte, anticipaient le dénouement pour ces deux garçons qui commençaient à intensifier leurs sentiments.

Compte tenu de tout cela, nous allons maintenant expliquer les raisons pour lesquelles Max et Lucas ils ont mis fin à leur fréquentation, en fonction de tout ce qu’ils vivaient.

« Stranger Things » touche à sa fin avec des faits auxquels personne ne s’attendait sur les personnages (Photo : Netflix)

POURQUOI MAX ET LUCAS ONT-ILS MIS FIN À LEUR RELATION ?

Selon une analyse détaillée réalisée par le portail ScreenRant, la fin de Max et Lucas se tisse depuis avant les nouveaux chapitres. On pense qu’entre les saisons 3 et 4, ils ont tous les deux eu une série de problèmes et qu’ils ont rompu à plusieurs reprises, mais ils ont finalement décidé de revenir à ces sentiments.

Concentrée sur ce qui s’est passé dans la quatrième saison, Max traverse un problème interne dû à la mort de Billy, car c’est quelque chose qui la tourmente, d’autant plus si l’on tient compte du fait que, dans plusieurs scènes, elle a voulu retourner dans temps dans le but d’échanger des places afin qu’elle puisse être le sacrifice.

Comme si cela ne suffisait pas, elle endure des problèmes intenses à la maison, car son beau-père est parti et sa mère a été forcée de chercher un emploi pour payer les factures et survivre, tout en endurant des problèmes très graves difficultés dues à l’alcoolisme.

Ces points particuliers ont beaucoup changé Max au cours de la quatrième saison et cela se reflète dans sa façon de s’habiller, car il porte désormais généralement des vêtements plus ternes, contrairement aux chapitres précédents.

Pendant ce temps, Lucas est un peu plus compréhensif avec Max et essaie de l’aider, mais il ne trouve pas le moyen nécessaire pour que tout redevienne comme avant.

Lui aussi vit des changements dans sa vie pour le mieux et se concentre davantage sur lui-même en trouvant une nouvelle passion pour le basket-ball et le groupe d’amis qu’il a trouvé en pratiquant ce sport.

BANDE-ANNONCE DE « STRANGER THINGS 4 »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STRANGER THINGS 4 »

Millie Bobby Brown comme onze

Noah Schnapp comme Will

Finn Wolfhard comme Mike

Gaten Matarazzo comme Dustin

Caleb McLaughin comme Lucas

Winona Ryder comme Joyce

Sadie Sink comme Max

Charlie Heaton comme Jonathan

Natalia Dyer comme Nancy

Maya Hawke comme Robin

David Harbour comme Hopper

Brett Gelman comme Murray

Priah Ferguson comme Erica

CHAPITRES DU VOLUME 1 DE « STRANGER THINGS 4 »

Chapitre 1 : Le Hellfire Club

Chapitre 2 : La malédiction de Vecna

Chapitre 3 : Le monstre et le super-héros

Chapitre 4 : Cher Billy

Chapitre 5 : Le projet Nina

Chapitre 6 : L’immersion

Chapitre 7 : Le massacre du laboratoire Hawkins

QUAND EST-CE QUE « STRANGER THINGS » SAISON 4 PARTIE 2 PREMIERE?

La deuxième partie de l’avant-dernière saison de « choses étranges» sera présenté en première dans Netflix quelques semaines après le tome 1, le vendredi 1er juillet 2022.

Bien qu’il n’y aura que deux épisodes, chacun durera plus de deux heures. Le huitième épisode durera une heure et vingt-cinq minutes, tandis que le dernier chapitre durera environ deux heures et demie. PLUS DE DÉTAILS ICI.