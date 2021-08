« Stranger Things 4 »: Pourquoi Eleven est si différent dans la saison 4

Depuis la première du troisième volet de « Des choses étranges”, Les fans attendent avec impatience des nouvelles de la quatrième saison de la série Netflix. Jusqu’à présent, peu de détails sont disponibles sur le nouveau lot d’épisodes, mais le 7 août 2021, la plateforme de streaming a partagé un bref aperçu et a révélé la date de première.

Le quatrième volet de la fiction créée par les frères Duffer sortira en 2022 et bien que la bande-annonce comporte très peu d’indices sur l’avenir des protagonistes, un détail qui a retenu l’attention des téléspectateurs est la nouvelle apparition d’Eleven.

Le caractère de Millie Bobby Brown C’est l’un de ceux qui a le plus changé. Dans la première saison de « Des choses étranges« Elle avait le crâne rasé et portait parfois une perruque blonde pour le cacher, et dans le deuxième volet, ses cheveux ont poussé un peu plus et elle arborait de petites boucles.

Alors que dans le troisième lot de chapitres de la série à succès de Netflix, Eleven a adopté un nouveau style avec l’aide de Max (Sadie Sink). Alors, quelle sera son apparence la saison prochaine ?

POURQUOI ELEVEN EST-IL SI DIFFÉRENT DANS « STRANGER THINGS 4 » ?

Apparemment, dans la bande-annonce du quatrième opus de « Des choses étranges”, Le protagoniste a subi un grand changement, en plus de la croissance naturelle, car lorsque cette histoire a commencé, les personnages principaux n’étaient que des enfants.

Cette fois, la jeune femme a les cheveux et une frange plus longs. Selon Screen Rant, le changement Eleven pourrait remplir deux fonctions. Tout d’abord, montrez le passage du temps, car cette saison est susceptible de présenter un saut temporel considérable après le troisième opus.

La deuxième raison de son nouveau look pourrait être que les créateurs ont l’intention de montrer la proximité croissante qu’elle existe avec sa mère porteuse Joyce, qui a une frange très similaire. Après la mort supposée de Hopper, la mère de Will l’a adoptée et maintenant ils vivent ensemble.

À un niveau plus symbolique, Eleven s’est rapproché de Joyce maintenant qu’ils passent plus de temps ensemble, et est devenu une figure maternelle dans le public de Hopper, qui d’ailleurs, a également l’air différent.