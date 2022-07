Stranger Things 4 : pour que vous puissiez voir sur Spotify quelle est la chanson qui vous sauverait de Vecna

in

La scène de Max et Vecna ​​​​était l’une des plus discutées dans Stranger Things 4, mais maintenant vous pouvez également découvrir sur Spotify quelle chanson pourrait vous sauver du méchant. Voyez ce que vous devez faire !

©NetflixStranger Things 4 : pour que vous puissiez voir sur Spotify quelle est la chanson qui vous sauverait de Vecna.

le service de streaming Netflix l’a accueilli ce vendredi dans le tome 2 de la saison 4 de choses étranges, étant la dernière chose à voir dans la série jusqu’au prochain épisode qui marquera la fin de l’histoire. Au cours du volume 1, il y avait une scène spécifique mentionnée par les fans, centrée sur Max et Vecnaoù la jeune femme fuit les griffes du méchant en écoutant sa chanson préférée. Maintenant, vous pouvez également découvrir sur Spotify lequel vous sauverait !

Le personnage de Sadie Sink est l’un des protagonistes du premier volet, alors qu’elle traverse des traumatismes qui la conduisent à se faire kidnapper par l’antagoniste, qui assure à chacune de ses victimes un destin vraiment macabre. Dans une scène, Vecna ​​parvient à l’emmener à l’envers pour la tuer, mais Lucas lui met des écouteurs avec sa chanson préférée, Courir en haut de cette colline de Kate Bushet parvient à s’échapper.

+Comment connaître la chanson qui vous sauverait de Vecna

La chanson préférée de Max est devenue une nouvelle rage dans Spotify près de 40 ans après sa sortie, les fans ont donc désormais la possibilité de découvrir quel est le thème qui les sauverait s’ils se trouvaient dans une situation similaire à celle du personnage face à l’antagoniste. Un jour avant la sortie du volume 2, les médias sociaux de l’émission ont annoncé une collaboration avec la plateforme musicale où vous pourrez découvrir la chanson en question.

C’est une liste appelée « Liste de lecture à l’envers » composé de 50 chansons, auxquelles vous pouvez accéder directement dans l’application ou dans sa version Web, dans le but que l’une de ces chansons soit celle qui vous sauvera de Vecna. Cette liste sera mise à jour automatiquement, en fonction de vos goûts personnels ou des dernières chansons jouées et, une fois que vous entrerez, la première sera celle sélectionnée qui vous sauvera du méchant.

Les rapports officiels indiquent que la collection de chansons est automatiquement mise à jour tous les jours, à partir du 29 juin. De plus, cette playlist dévoile des indices sur le tome 2 du quatrième opus qui vient d’arriver sur Netflix, attendez simplement 11 secondes sur la page d’accueil de la playlist et vous verrez une surprise pour les fans. choses étranges a présenté ses derniers chapitres ce vendredi et attend des nouvelles de sa prochaine saison finale.

