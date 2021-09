Stranger Things 4 : Noah Schnapp a confirmé la fin du tournage

C’est un fait! Des choses étranges est plus proche que jamais du retour sur Netflix. Après trois saisons pleines de succès, la plateforme renoue avec la fiction pour un quatrième volet. C’est en 2019 que d’autres chapitres ont été confirmés, mais l’arrivée de la pandémie de COVID a compliqué les délais de production. Et maintenant, après une longue attente, les fans ont reçu de bonnes nouvelles.







Dans une récente interview, Noah Schanpp, qui joue Will Byers, a confirmé que le tournage est terminé. Les adeptes de Des choses étranges Ils attendent une date de sortie et, bien que tout indique que ce sera cette année, ce n’est que maintenant qu’ils ont à nouveau espoir.

« Nous avons terminé la semaine dernière. Maintenant, ils assemblent les pièces pour un nouveau teaser», étaient les mots exacts de l’acteur. Et bien que jusqu’à présent les nouvelles officielles de Netflix ne se soient pas produites, les paroles de l’une des stars suffisent. De plus, l’événement du géant du streaming TUDUM pourrait être celui qui apportera le prochain aperçu.

Le 25 septembre, Netflix réunira toutes ses stars, parmi lesquelles le casting de Des choses étranges, dans un cadre virtuel pour offrir des avant-premières exclusives et de nombreuses surprises. Malgré tout, au-delà du temps d’attente et de l’angoisse des followers, il faut noter qu’il y a quelques mois, le producteur Shawn Levy assurait que «ça vaudra l’attente”.

Selon ce que Levy a déclaré «la saison quatre a été conçue pour être la plus ambitieuse, cinématographique, étendue et épique”. Et sans aucun doute, le premier aperçu que Netflix a publié il y a un mois en tient déjà compte. En plus de montrer le changement majeur des acteurs principaux, jetez un œil à ce qui s’en vient.