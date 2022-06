« Stranger Things 4 » : les questions auxquelles il faut répondre dans la deuxième partie de la quatrième saison

Après plusieurs années depuis Netflix a créé la série, enfin « choses étranges» se terminera, clôturant une histoire qui manquera beaucoup à ses fans. Malgré cela, tout le monde compte déjà les jours pour assister aux deux derniers chapitres qui nous permettront de savoir comment se termine le voyage de ce groupe de jeunes.

En mai, la première partie de la quatrième saison de cette production est sortie, comprenant sept épisodes bourrés d’action. Comme prévu, dans ces chapitres, les conclusions de l’intrigue ont été atteintes, mais certains doutes ont également augmenté qui, dans la deuxième partie, doivent être résolus et donc ne pas laisser de détails.

A cette occasion, nous mentionnerons quelques points qui restent à connaître et que les deux derniers chapitres, qui seront très longs, doivent être résolus afin d’atteindre une fin harmonieuse à la hauteur des attentes des millions de fans qui se sont accrochés avec toutes les saisons.

QUESTIONS AUXQUELLES IL FAUT RÉPONDRE AVANT LA FIN DE « STRANGER THINGS »

1. Quelle est la force des pouvoirs d’Onze ?

La jeune femme a perdu ses capacités télépathiques et psychokinétiques dans la troisième saison, mais a ensuite commencé à s’entraîner afin de les récupérer. Considérant qu’on lui avait promis que les efforts de Brenner lui feraient renforcer ses pouvoirs, on s’attend à ce que dans les derniers chapitres, il fasse preuve d’une puissance incroyable qui laissera tout le monde sans voix.

Onze pourrait augmenter ses pouvoirs dans le dernier volet de la série (Photo : Netflix)

2. Y aura-t-il une dernière réunion ?

Pour différentes raisons, nos personnages bien-aimés sont dispersés dans différentes parties du monde, donc beaucoup rêvent déjà de la possibilité d’une rencontre pour vaincre leurs ennemis. Étant les derniers épisodes, si cette rencontre avait lieu, elle devrait se dérouler de manière épique.

« Stranger Things » est une websérie américaine de suspense et de science-fiction (Photo : Netflix)

3. Tout le monde survivra-t-il ?

Alors que les personnages principaux de l’histoire se préparent pour la bataille finale contre Vecna, le grand point d’interrogation se pose sur la fin de chacun d’eux. Étant la dernière saison, on pourrait croire que les réalisateurs de la série veulent provoquer un grand impact sur les téléspectateurs, donc l’un des garçons pourrait mourir avant que la fin ne soit connue.

Vecna ​​​​est le méchant qui apparaît dans la saison 4 de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

4. Avec qui Nancy va-t-elle rester ?

Jonathan est allé en Californie, refroidissant légèrement la relation qu’il entretient avec Nancy, car aucun d’entre eux ne fait d’efforts pour se revoir à ce moment-là. Cela a suscité de nombreuses spéculations sur sa situation sentimentale, car on pense qu’il pourrait encore ressentir quelque chose pour Steve, qui était son partenaire dans les premiers épisodes de « Stranger Things ».

5. Y a-t-il d’autres portes ?

On croyait à l’origine que Hawkins était le seul endroit avec des portes vers l’Upside Down, mais la présence d’un Demogorgon vivant en Russie a soulevé la possibilité qu’il y en ait plus dans diverses parties du monde.

6. Comment Eleven et Mike finiront-ils ?

Pour le moment, les deux personnages sont séparés, mais le fait qu’ils soient devenus les favoris des fans soutient fortement l’idée qu’ils pourraient se revoir et réaliser leur histoire d’amour.

De nombreux fans veulent savoir si Eleven et Mike resteront ensemble (Photo : Netflix)

7. Will révélera-t-il son plus grand secret ?

Tout le monde croit que le personnage de Will cache son homosexualité et qu’il ressent quelque chose de plus que l’affection d’un ami pour Mike, donc dans ces deux derniers chapitres de la série, il a l’opportunité de se libérer enfin. Va-t-il le faire ou tout n’était-il que spéculation ?

QUAND EST-CE QUE « STRANGER THINGS » SAISON 4 PARTIE 2 PREMIERE?

La deuxième partie de l’avant-dernière saison de « choses étranges» sera présenté en première dans Netflix quelques semaines après le tome 1, le vendredi 1er juillet 2022.

Bien qu’il n’y aura que deux épisodes, chacun durera plus de deux heures. Le huitième épisode durera une heure et vingt-cinq minutes, tandis que le dernier chapitre durera environ deux heures et demie. PLUS DE DÉTAILS ICI.

