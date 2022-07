Stranger Things 4 : les créateurs expliquent pourquoi ce personnage meurt dans le tome 2

Netflix

[ALERTA DE SPOILERS] Matt et Ross Duffer, créateurs de Stranger Things, ont parlé des scripts et des décisions qu’ils ont prises concernant un personnage adoré des fans.

©NetflixStranger Things 4 : Les créateurs expliquent pourquoi ce personnage meurt dans le tome 2.

le service de streaming Netflix diffusé le vendredi 1er juillet le volume 2 de la quatrième saison de choses étranges, où il y a eu des moments passionnants pour les fans, même s’ils ont également dû subir de lourdes pertes. Il s’agit de La mort de Max Mayfield, qui dès le début avait été identifié comme l’un des personnages les plus importants de ces chapitres. À présent, les créateurs ont parlé de leurs adieux et ont donné la raison pour laquelle ils ont pris la décision.

Bien que la mort de Eddie Munson a généré de la tristesse dans le fandom, il y avait des spéculations selon lesquelles cela pourrait arriver étant le plus récent. Dans le cas de MaxPeu de gens imaginaient ce qui allait lui arriver après la mort de son frère Billy à la bataille de Starcourt. Maintenant au lycée, elle essaie de surmonter ses traumatismes, mais est capturée par le méchant Vecna, car ce serait l’un des quatre meurtres nécessaires pour sortir Hawkins de l’Upside Down.

+Pourquoi Max est-il mort dans Stranger Things 4 ?

Les téléspectateurs se souviendront de grands moments du personnage joué par Évier Sadiecomme la première rencontre dans laquelle il parvient à s’échapper en écoutant sa chanson préférée, Courir en haut de cette colline par Kate Bush. Dans l’épisode 9, elle omet la musique pour que voisine s’approche d’elle et tombe dans le piège, mais Lucas ne peut pas la sauver car il se bat avec Jason. Une fois mort, les quatre carillons de l’horloge sonnent et le méchant parvient à prendre le contrôle de la ville.

Les frères duffer Ils ont parlé aux médias Collisionneur sur les détails de la saison 4 et a expliqué que ils ont toujours su où max allait et c’était un sujet de débat, mais ils ont décidé très tôt que ce serait leur sort. « Ce devait être Max. Parce qu’elle était ciblée et qu’elle ne s’était jamais débarrassée de cette malédiction. Elle mettait juste des patchs. Elle portait effectivement la musique de Kate Bush comme armure. C’était donc très tôt. C’était le plan qu’il avait allait enlever son armure et plus ou moins se sacrifier pour les soutenir et leur donner une chance de le tuer »a précisé Mat.

le sacrifice de Max c’était douloureux, mais ce n’est pas permanent, puisque soulever c’était dans son esprit au moment où ils l’ont perdue et ramenée à la vie, donc dans la saison 5, elle sera dans le coma et sa performance est un mystère. Pour le moment, les principaux détails de son intrigue sont inconnus, mais les scripts commenceront à être écrits en août et ils ont révélé que la fin de choses étranges Il sera plus court que le quatrième épisode en termes de durée d’épisode.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂