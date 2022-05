Stranger Things 4 : l’erreur impardonnable de la série Netflix que presque personne n’a remarquée

Netflix

La première partie de la saison 4 de Stranger Things est arrivée et c’est déjà un succès, mais ils n’ont pas été exempts de commettre des erreurs importantes pour l’intrigue. Voyez de quoi il s’agit!

©NetflixStranger Things 4 : l’erreur impardonnable de la série Netflix que presque personne n’a remarquée.

fans de choses étranges ils ont retrouvé le sourire vendredi 27 mai dernier, après la première du tome 1 de la saison 4 sur le service de streaming Netflix. Il aura fallu près de trois ans d’attente pour connaître la suite de l’histoire qui a commencé en 2016 et qui a rapidement captivé les abonnés, pour devenir un contenu à succès au sein du catalogue. Cependant, tout n’est pas parfait et cela peut être vérifié avec l’erreur inhabituelle qu’ils ont commise.

Dans ce premier volet, les membres de la bande d’amis se sont séparés pour la première fois après la bataille de Starcourt. Cela a abouti à Joyce, Jonathan, Will et Eleven quittent Hawkins, dans le but de changer de cap et d’essayer de surmonter les traumatismes générés. Tout change lorsqu’une nouvelle menace surnaturelle rôde dans la ville et une fois de plus, ils doivent s’entendre pour l’arrêter.

+La grave erreur dans Stranger Things 4

Comme nous vous l’avons dit, une partie du groupe a dû quitter Hawkins et commencer une nouvelle vie. Comme on le voit dans son premier épisode, Eleven ne passe pas un bon moment au lycée à se faire intimider par Angela et ses amis, mais on trouve aussi Will Byeret c’est là où la production du programme a fait une grave erreur. Ou était-ce une stratégie pour justifier leur comportement ?

Ce qui se passe, c’est que Choses étranges 4 a complètement oublié l’anniversaire de Will, étant le 22 mars, selon les propos de sa mère Joyce dans la saison 1. Ce jour-là, lui et Eleven et Mike vont patiner ensemble, mais la jeune femme se retrouve impliquée dans une situation avec Angela. Là, une caméra enregistre le personnage de Millie Bobby Brown et on peut voir la date sur le film : « MAR 22.86 ».

Depuis le début de cette nouvelle saison, les fans ont remarqué quelque chose de différent à propos de Sera et son comportement ne semblait pas des plus agréables avec ses amis, donc son explication pourrait être qu’ils ont oublié son anniversaire. Ce qui pourrait réfuter cette théorie, c’est que ni son frère ni sa mère ne l’ont accueilli lors du voyage de la journée et cela semble plutôt être un défaut inhabituel dans le scénario de la série Netflix.

