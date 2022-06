diffusion

Les chiffres d’audience officiels du vendredi 27 mai sont sortis et ont donné lieu à la série la plus regardée du jour : Obi-Wan Kenobi ou Stranger Things 4 ?

Stranger Things 4 et Obi-Wan Kenobi ont été diffusés le même jour : quelle série a été la plus regardée ?

Les derniers jours de mai 2022 ont été plus que spéciaux pour les téléspectateurs du monde entier, car deux titres tant attendus sont arrivés sur les services de streaming Netflix Oui Disney+. On parle du tome 1 de Choses étranges 4 Oui Obi Wan Kenobiles deux séries les plus commentées de la semaine en raison de leurs attentes, mais une seule a pris le dessus sur le classement des visionnages. Laquelle a été la plus vue ?

En principe, la plateforme Mickey Mouse avait annoncé que le show mettant en vedette Ewan McGregor aurait son lancement le 25 mai, en commémoration d’un nouvel anniversaire du premier film de Mickey Mouse. guerres des étoiles. Cependant, ils ont été surpris de confirmer que la première aurait lieu deux jours plus tard et avec un double épisodesans la saison complète en mode streaming.

Enfin, le 27 mai, les deux productions sont arrivées et ont divisé une grande partie des téléspectateurs tant il s’agissait de programmes vraiment attendus avec un large fandom sur les réseaux sociaux et on a beaucoup parlé de la concurrence entre les plateformes. La réalité est que les données officielles viennent d’être publiées et il a été annoncé que tome 1 de Choses étranges 4 a été vu plus.

Selon le dernier rapport Nielsen, on savait que les 7 premiers épisodes de la série Netflix ont généré 5,1 milliards de minutes regardées aux États-Unis, pendant ses trois premiers jours. D’autre part, Obi Wan Kenobi Il a été joué près de 1 000 millions de minutes, mais s’est tout de même imposé comme le meilleur début de l’histoire récente de Disney +passant de la première place à Loki.

Une des raisons de comprendre ce phénomène est que Choses étranges 4 Il comporte des chapitres de près d’une heure et en compte 7 au total, contrairement aux 2 de la série télévisée. Disney+, moins de 60 minutes. Il y a encore plus de détails pour le spectacle Netflixcomme les données de ses 28 premiers jours et peut être consacrée comme la plus vue de l’histoire de la plateforme.

