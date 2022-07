Stranger Things 4 : David Harbour explique un détail que presque personne n’a remarqué du tome 2

Netflix

Une scène de la saison 4 de Stranger Things avait un ajout particulier que tout le monde a manqué, mais David Harbour a pris sur lui de l’expliquer. De quoi s’agit-il?

©NetflixStranger Things 4 : David Harbour explique un détail que presque personne n’a remarqué dans le tome 2.

Plusieurs jours se sont déjà écoulés depuis le service de streaming Netflix créé le volume 2 de la quatrième saison de choses étranges, mais la fureur continue et plus encore avec quelques révélations en coulisses qui suscitent la curiosité des fans. Dans ce cas, dans une scène, nous trouvons un élément auquel peu accordaient de l’importance, mais David Harbour était chargé de donner l’explication de ce qui était montré.

Le troisième volet s’était terminé sur un pic d’émotion, tant pour le public que pour les personnages, puisqu’on croyait que Jim Hopper il était mort en fermant le portail. Cependant, quelques mois plus tard, la première bande-annonce des nouveaux épisodes est sortie et nous avons vu l’ancien shérif Hawkins vivant dans une prison russe. Comme les fans le savent, il parvient finalement à s’échapper de l’endroit avec l’aide de Dimitri, Joyce et Murray et enfin cela fera partie de la fin du programme dans le village.

+ Le détail que peu ont remarqué à propos de Stranger Things 4

Afin de s’évader de prison, les protagonistes doivent d’abord affronter les Démogorgons dans l’épisode 9, intitulé « L’invité ». Là, ils les emmènent au centre pour les faire tomber dans un piège avec Murray les attaquant avec un lance-flammes, le feu étant l’un des grands ennemis des créatures. Cependant, on reste debout et finalement Hopper le tue, non pas avec une arme à feu, mais avec une épée mystérieuse.. Quelle est l’histoire derrière?

David Harbour Il a publié un message sur Instagram, où il a clairement expliqué en quoi consistait cette épée : « Alerte nerd. L’accessoire à la fin de l’épisode 9 est l’épée atlante des films Conan. ». « Un charmant armurier a trouvé une photo de l’époque où l’épisode 7 a été tourné et utilisée par un détenu malchanceux qui a rencontré une mort prématurée près des cellules à côté de notre fosse de gladiateurs »il expliqua.

Il a également précisé qu’il ne s’agissait pas d’une réplique : « Le vrai frisson derrière cela est que l’épée qui m’a été donnée par l’incroyable département des accessoires est que c’est LA VRAIE ÉPÉE utilisée dans le tournage des deux films Conan. C’était lourd comme l’enfer, et un immense honneur à manier ». Enfin, il est allé directement au protagoniste des bandes, Arnold Schwarzenegger: « Je suis prêt à accepter vos notes sur ma technique ».

