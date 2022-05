Stranger Things 4 continue de faire allusion à la sexualité du personnage principal

Cela ne fait que quelques jours depuis la première partie de Choses étranges la saison quatre est tombée sur Netflix, et déjà de nombreux fans ont regardé le tout en rafale. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

Alors que d’autres prennent leur temps et savourent les nouveaux épisodes, une chose est claire dès le départ, c’est que la série continue de faire allusion à la sexualité d’un personnage majeur.

Nous parlons bien sûr de Will (Noah Schnapp) – notre bien-aimé Donjons et Dragons fan qui a été transporté pour la première fois dans Upside Down tout au long de la première saison.

Avance rapide vers la saison trois et le Choses étranges les créateurs ont donné aux fans ce qu’ils voulaient en présentant son tout premier personnage LGBTQ + (officiel) sous la forme de notre rebelle sarcastique préféré Robin (Maya Hawke).

Et tandis que les téléspectateurs étaient ravis de la nouvelle, ils n’ont pas pu s’empêcher de porter leur attention sur la question de la sexualité de Will.

Bien que jamais explicitement confirmé, il y a eu un certain nombre de moments impliquant sa sexualité, notamment dans la troisième saison lorsque la dynamique du gang a changé.

Mike (Finn Wolfhard) sortait avec Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin) était avec Max (Sadie Sink) et tout ce que Will voulait, c’était retourner aux jours de gloire.

Stranger Things continue de laisser entendre que Will est gay et que les fans sont là pour ça. Crédit : Netflix

Les choses se sont gâtées quand il a forcé ses copains à jouer Donjons & Dragons une fois de plus, mais quand les gars étaient plus concentrés sur leurs SO, Will est devenu frustré et s’est enfui.

Mike l’a rattrapé, ce qui a conduit à une confrontation au cours de laquelle il a dit à Will: « Ce n’est pas ma faute si tu n’aimes pas les filles. »

Encore une fois, ce moment n’a pas confirmé explicitement sa sexualité, mais c’était encore un autre indice majeur parmi les nombreux qui ont été abandonnés jusqu’à présent.

Et la saison quatre n’est pas différente; dans le premier épisode, alors qu’Eleven fait une présentation à la classe, une fille assise à côté de Will tente de jouer au foot avec lui sous la table.

Mais au lieu de rendre la pareille, Will s’éloigne rapidement, un moment dont les fans ont discuté en ligne.

« Le moment où la fille a essayé de flirter avec Will, j’ai immédiatement eu des vibrations de panique gay », a écrit l’un d’eux. « Will Byers est gay. Il doit l’accepter. »

Ensuite, il y a eu les retrouvailles gênantes entre lui et Mike dans l’épisode deux, un moment qui conduit Will à s’abstenir de lui offrir un tableau sur lequel il travaillait.

L’expression sur le visage de Will disait tout. Crédit : Netflix

Le visage de Will passe de l’excitation à la tristesse, laissant les fans (y compris nous) le cœur brisé.

Maintenant, encore une fois, rien de tout cela n’est encore un fait. Mais Finn Wolfhard lui-même a semblé suggérer que les sentiments de Will envers Mike sont un peu plus que platoniques dans une récente interview avec Digital Spy.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils se tournaient vers « une affection sincère et romantique », il a répondu: « Ouais. Je pense que vous découvrez lentement au cours de la saison, le genre d’amour de Will envers Mike et je pense que c’est une très belle chose. »