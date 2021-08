Stranger Things 4 confirme la date de sortie en 2022

in







Netflix sortira Stranger Things 4 en 2022 – bien qu’aucune date exacte n’ait encore été confirmée.

Enfin, le Choses étranges 4 la date de sortie a été confirmée – et nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour l’accompagner.

Choses étranges 4 sortira en 2022, mais aucune date précise n’a encore été donnée. La date a été confirmée dans un tweet aux côtés d’une nouvelle bande-annonce.

Le tournage de la nouvelle saison devrait se terminer en août 2021, après plusieurs retards dus à la pandémie. En conséquence, la date de sortie d’origine, qui devait apparemment être au printemps 2021, a été repoussée.

Parallèlement à la date de sortie, une nouvelle bande-annonce a été publiée qui donne un premier aperçu d’Eleven (avec une frange !), Hopper (avec un pistolet !) Et un aperçu de Dustin, Max, Steve, Lucas, Erica, Robin et Nancy. en action. Regardez le teaser complet en haut de la page.

Quand est Choses étranges 4 sortir?

La date de sortie de Stranger Things 4 2022 est confirmée. Image : Netflix

La nouvelle bande-annonce de Stranger Things 4 partage le premier aperçu officiel de quelques intrigues clés à venir pour nos personnages préférés.

Onze, qui a maintenant une frange qui ressemble de manière frappante à celle de Joyce (brb, pleure à ce sujet !), semble avoir été kidnappé par des hommes en costume. Le Dr Brenner serait-il bel et bien revenu sur ses conneries diaboliques ?

Pendant ce temps, en Russie, on dirait que Hopper s’est évadé de la prison russe et qu’il enfile maintenant une doudoune aux couleurs du drapeau russe, un sac à dos et un pistolet.

Et à Hawkins, il semble que Steve, Dustin, Robin, Max, Nancy et Lucas finissent par enquêter sur une vieille maison effrayante, où réside une très grande horloge de grand-père. (Et si vous vous en souvenez, cette horloge est apparue plusieurs fois dans des images teaser pour Stranger Things 4. Qu’est-ce que cela pourrait signifier ?)

Onze semble avoir été kidnappé par des hommes en costume dans Stranger Things 4. Image : Netflix

Hopper semble s’échapper de la prison russe dans Stranger Things 4. Image : Netflix

Steve, Dustin, Robin, Max, Nancy et Lucas enquêtent sur une vieille maison effrayante dans Stranger Things 4. Image : Netflix

Choses étranges a maintenant publié trois bandes-annonces dans la préparation de la quatrième saison.

Le premier teaser a confirmé que Hopper était vivant et qu’il s’agissait bien du prisonnier américain de la prison russe référencé dans la scène post-crédit à la fin de la saison 3. Le teaser le montrait avec un crâne rasé et une apparence beaucoup plus mince et décharnée, pelleter de la neige dans l’enceinte de la prison du Kamtchatka.

En février 2021, des comptes de fans ont également reçu des colis russes secrets contenant des références à Hawkins, Enzo’s (le restaurant où Hopper et Joyce ont accepté d’avoir leur rendez-vous) et un numéro de téléphone qui dirigeait les utilisateurs vers la société de voyages Fish and Fly de Yuri à Anchorage. , Alaska. Il est probable que le nouveau personnage jouera dans le scénario russe de Hopper.

Le deuxième teaser se concentrait sur Eleven et faisait allusion au retour du Dr Brenner et du Hawkins Lab. Dans le teaser, qui semblait être un retour en arrière du temps d’Eleven au laboratoire, les autres enfants du laboratoire numérotés peuvent être vus en train de jouer dans la « salle arc-en-ciel ». Brenner peut alors être entendu parler à Eleven, avant qu’elle n’ouvre les yeux sous le choc.

Ce teaser fait probablement allusion au voyage d’Eleven pour retrouver ses pouvoirs après les avoir perdus à la fin de la saison 3. On ne sait pas si El a elle-même des flashbacks ou si Brenner la contacte depuis le Vide.

Honnêtement, c’est plein Choses étranges 4 la bande-annonce n’a pas pu arriver assez tôt.

Pour lire toutes les dernières nouvelles, spoilers et mises à jour de Stranger Things 4, cliquez ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂