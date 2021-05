Stranger Things 4: ce sera le retour du Dr Martin Brenner

Fans de Des choses plus étranges Ils étaient plus excités qu’ils ne l’étaient déjà après la révélation d’un nouveau teaser jeudi dernier. Alors que beaucoup aimaient revoir quelque chose du spectacle, la plupart s’attendaient à une date de première, qui pour l’instant reste un mystère. La vérité est que dans la petite bande-annonce, nous avons vu l’un des personnages les plus attachants: le Dr Martin Brenner. À quoi ressemblera votre retour?

Ce personnage est reconnu par tous pour sa participation clé à la première saison, où il était un scientifique important pour la Projet MKUltra, de la CIA, pour développer des techniques de contrôle de l’esprit. C’est là que nous nous rencontrons Onze, jouée par Millie Bobby Brown, dont on sait plus tard qu’elle a été kidnappée par sa propre mère pour être soumise à ces tests, pour être née avec des pouvoirs.

Comme nous l’avons vu dans la première tranche, il semblerait que Brenner meurt finalement aux mains du premier Demogorgon, cependant, dans la dernière avance accordée par Netflix, ils nous montrent qu’il est à l’intérieur du laboratoire Hawkings avec plus d’enfants avec lesquels il fait des tests. Bien que cela semble être un flashback, on pense qu’il s’agit d’un moment de voyage dans le temps, rappelant le tweet qu’ils ont publié en 2019 avec une horloge et un visage à l’envers.

Cette théorie stipule que Papa reviendra après Eleven et réussira à la kidnapper à nouveau pour l’emmener au laboratoire et continuer ses expériences. De cette façon, l’histoire nous amènerait à en savoir plus sur lui et ses véritables raisons de mener à bien son plan, on s’attend donc à ce qu’il y ait de nouvelles nouvelles de Kali ou huit, qui a fait une apparition dans la deuxième saison.







À la mi-octobre de l’année dernière, l’acteur Matthieu modine généré plus de mystère: « Sauf si vous voyez un corps, le personnage n’est pas mort ». Continu: «J’adore que les fans essaient de comprendre où se trouve le Dr Brenner, parce que nous nous demandons tous, vous savez, est-il à l’envers? Le Demogorgon l’a-t-il traîné? Va-t-il refaire surface?.