Stranger Things 4 arrive : Netflix confirme la date de la bande-annonce

Le service de diffusion en continu Netflix a plusieurs titres populaires parmi son catalogue, mais peu ont atteint le niveau d’enthousiasme de Des choses étranges. La série est sans saison depuis plus de deux ans, donc l’attente des fans grandit. On connaît déjà sa date de sortie et maintenant la plateforme annonce quand arrivera la bande-annonce attendue. Regardez quand ce sera !

Comme d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, la création des frères Duffer a également subi les conséquences de la pandémie de Coronavirus. Les fans demandent pourquoi ils tardent à revenir et la raison expliquée par le producteur Taxe Shawn: « Le retard est en grande partie dû à COVID et à la vitesse à laquelle nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais c’est aussi la saison que nous choisissons pour aller beaucoup plus loin. ».

C’est pourquoi il faudra environ trois ans pour voir la suite de l’histoire, ce qui ne fait que générer plus d’anxiété chez les fans. Cependant, pour calmer cette attente, une annonce est arrivée plus tôt ce mois-ci, qui a révélé sa date de première sous le message : « Le monde a regardé. En 2022 le phénomène mondial revient », garantissant que l’année prochaine sera le bon moment pour le lancement des nouveaux chapitres.







Quant à son intrigue, on ne sait que ce que les acteurs ont transmis Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard et Natalia Dyer, qui a assuré que la prochaine chose à voir sera la plus sombre et la plus terrifiante du programme. La deuxième avant-première a révélé le retour de Dr Martin Brenner, qui semble avoir plus d’expériences avec les enfants, alors que Jim trémie il est en Russie comme prisonnier.

+ Quand arrive la bande-annonce de Stranger Things 4 ?

Sans aucun doute, c’est ce que les fans attendent pour se sentir plus proche de la quatrième saison. Ce sera le 25 septembre lors de l’événement mondial Netflix appelé Tudum, où il y aura des scènes virtuelles avec des avant-premières exclusives. « Les fans seront les premiers à connaître les dernières nouvelles et à voir des avant-premières, de nouvelles bandes-annonces et des clips exclusifs. », marque la déclaration officielle, où ils indiquent Des choses étranges dans le cadre de l’événement.