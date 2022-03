Stranger Things : 2 acteurs de la série ont été sanctionnés par Netflix pour mauvaise conduite

Netflix

choses étranges C’est l’une des séries les plus importantes en termes de genre fantastique et reviendra bientôt sur Netflix avec sa quatrième saison. Même si, pour cette édition, les acteurs ont été contraints de changer d’attitude. Connaître tous les détails.

© GettyLes protagonistes de Stranger Things.

C’est un fait! La quatrième saison de choses étrangesest plus proche que jamais. La série revient sur Netflix après un an et demi sans renouveler ses épisodes. Ce sera le 27 mai que cette édition, divisée en deux parties, lancera la première. Ensuite, les chapitres suivants sortiront le 1er juillet, clôturant ainsi l’avant-dernière saison de cette fiction. Et, sans aucun doute, avec son arrivée, la plateforme démontre une fois de plus pourquoi elle est l’une des meilleures en termes de création de bandes dessinées de suspense et de science-fiction.

Cependant, pour la création de cette saison de choses étranges les acteurs ont dû modifier une routine pendant le tournage. En effet, selon Gaten Matarazzo, qui interprète Dustin Henderson, deux de ses compagnons ont été sanctionnés par la production pour avoir fait une farce à l’un des membres des coulisses. Apparemment, travailler avec des adolescents, même si c’est sur un plateau d’enregistrement, n’est facile pour personne.

La victime était l’un des créateurs de costumes du drame, tandis que les farceurs étaient Millie Bobby Brown (Onze) et Noah Schnapp (Will Byers).. Apparemment, la blague n’a pas été bien accueillie par les acteurs, et à partir de ce moment, la production a décidé qu’aucun autre membre de la distribution ne pouvait jouer ce genre de chose. Selon les aveux de Matarazzo, les jeunes ont décidé de faire une blague au créateur, qui était sur le point de se marier.

« Dans la farce, Noah l’a appelée en se faisant passer pour Brian, le directeur de leur lieu de mariage, disant qu’il y avait un problème avec la construction du lieu et qu’ils devraient annuler leur réservation.« , Gaten a commencé par expliquer, puis a ajouté: »Elle a commencé à pleurer, mais Noah ne pouvait pas voir, et de l’autre côté Millie faisait des signes comme ‘stop, stop.‘ ». Et, à partir de là, ce genre de jeux a été complètement suspendu pour les artistes.

choses étranges, en plus d’être l’une des meilleures séries de la décennie, a la particularité d’être toutes réalisées par de jeunes acteurs. Chacun d’entre eux joue un grand rôle dans la bande et ils ont tous montré leur talent incroyable et impeccable en devenant les artistes du moment. En plus, apparemment, leur relation est si bonne qu’ils s’entendent pour jouer à des jeux lourds.

