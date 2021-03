« Stranger Things »: 10 choses qui n’ont jamais eu de sens à propos de la série Netflix

« Des choses plus étranges«Cela a commencé comme une série de science-fiction un peu fade, mais au fil des épisodes, elle a commencé à avoir un air de plus en plus sombre, intégrant des êtres de mondes parallèles, des personnes dotées de pouvoirs spéciaux et, le moins crédible de tous, des enfants qui résolvent des problèmes. pourrait détruire le monde en un clin d’œil.

La saison 3 de « Des choses plus étranges« Première en 2019 et l’action était plus grande que jamais. Le spectacle vise à devenir plus grand et plus audacieux qu’avant avec chaque saison et il semble que le quatrième saison cherche à poursuivre cette tendance, quitte à entrer davantage dans le monde de l’impossible.

Les derniers épisodes présentés dans la série se sont terminés par la diffusion de la distribution principale à travers le monde. Cependant, une grande partie de l’attention s’est concentrée sur le sort des Jim Hopper, qui a été vu pour la dernière fois dans un Camp de prisonniers russe après que son sort soit resté indéterminé dans les événements de la fin.

Mais ce n’est pas la chose la plus étrange qui se soit produite au cours des trois saisons de « Des choses plus étranges». Au-delà des événements inexplicables typiques de la fantaisie au sein de la série, il y a des choses qui auraient dû être mieux expliquées pour avoir un meilleur sens pour les téléspectateurs. Ici, nous vous en montrons quelques-uns.

10 CHOSES QUI N’ONT JAMAIS RENCONTRÉ «DES CHOSES ÉTRANGÈRES»

10. Des enfants battant des agents du gouvernement

Des enfants battent des agents du gouvernement (Photo: Netflix)

Quoi Hopper devenir une armée unipersonnelle contre une organisation gouvernementale massive et sophistiquée d’opérations noires est une chose, mais le fait que les enfants de «Des choses plus étranges«Ils sont tellement habiles à vaincre ces agents spéciaux, médecins et agents, c’est incroyable.

Ouais, ça fait partie du plaisir de « Des choses plus étranges», Et c’est clairement un clin d’œil aux films classiques des années 80 qui demandent au public de s’engager dans la même suspension d’incrédulité, mais il s’agit évidemment d’un point d’intrigue cohérent qui n’a aucun sens.

9. Qu’Eleven a pu se cacher si facilement

Alors que la mort présumée de Onze peut avoir poussé les méchants du gouvernement hors de son chemin, étant donné la personne puissante qu’il était et l’énorme investissement qu’il avait investi pendant si longtemps, il est étrange que Hopper parvient à la cacher à Hawkins pendant des mois sans que personne ne le soupçonne ou même enquête sur lui. Sûrement quand un atout aussi important que Onze disparaît ou semble mort, les gens revérifieront pour s’assurer qu’il a vraiment disparu.

8. Super capacités de Hopper

Ne pas contester les compétences policières exceptionnelles de Jim Hopper, car il est clairement le shérif de Hawkins pour une raison. Mais même en tenant compte de cela, il est un peu fou que lui seul réussisse à déjouer toute une opération gouvernementale qui a été maintenue sous couverture avec succès. Hawkins pendant des années, et c’est encore plus impressionnant qu’il engage autant de brillants experts et gagne presque toujours.

7. Lumières de Noël

Les lumières de Noël dans « Stranger Things » (Photo: Netflix)

De toute évidence, le système de communication de lumière de Noël entre Joyce Oui Volonté il avait l’air vraiment cool et il est devenu l’un des éléments les plus emblématiques de « Des choses plus étranges«En série. Cependant, il n’y a aucune explication sur la façon dont cela fonctionne réellement. Il y a eu de nombreuses théories sur la façon dont une telle communication serait possible, mais le fait que Joyce découvert une méthode de communication si étrange et Volonté en quelque sorte compris comment l’utiliser parfaitement, il repousse vraiment les limites de la crédibilité.

6. Ennemis en constante évolution

Vint d’abord le Démogorgon, puis le Démodogs et puis lui Mind Flayer. Alors qu’il faut s’attendre à ce que toute série augmente continuellement la mise en ce qui concerne les menaces auxquelles les personnages principaux doivent faire face, il est extrêmement pratique sur le plan narratif que chaque fois que l’équipe de « Des choses plus étrangesSemblent écraser un ennemi, un méchant plus grand, plus méchant et plus fort apparaît la saison prochaine.

5. Un traumatisme non résolu

Beaucoup de personnages de « Stranger Things » ont subi un traumatisme extrême et ne semblent pas en être affectés. Le programme fait un travail décent en explorant l’expérience post-traumatique de Volonté, mais Hopper a perdu un fils et Onze elle a passé toute sa vie à être maltraitée, et ils semblent tous les deux incroyablement bien adaptés dans les circonstances.

4. L’installation secrète russe

Comment le gouvernement américain n’a-t-il pas découvert une base secrète russe à Hawkins? (Photo: Netflix?

C’est une chose pour le gouvernement américain d’abandonner son exploration de la À l’envers Ou mettez un terme à votre enquête sur les enfants super puissants, mais c’en est une autre si vous ne réalisez même pas que les agents russes construisent une installation complète juste au-dessus d’une fracture interdimensionnelle. L’idée que personne du gouvernement de Etats-Unis Je veillerais Hawkins assez proche pour remarquer une invasion russe, c’est insensé.

3. Voyages interdimensionnels

Le À l’envers est l’un des aspects les plus intéressants et uniques de « Des choses plus étranges», Mais la façon dont cela fonctionne semble être extrêmement incohérent. Certaines passerelles entre les À l’envers et le monde réel semble disparaître tout seul, certains restent et d’autres doivent être scellés psychiquement par quelqu’un comme Onze. Il n’y a pas de réelle cohérence entre ces portails.

2. Une autre dimension habitable

Onze a trouvé Will à l’envers (Photo: Netflix)

Puisqu’il existe un lien évident et fort entre le À l’envers Et dans ce monde, il n’est pas du tout incroyable que les humains puissent y survivre pendant de longues périodes. Cependant, cela semble extrêmement improbable. L’atmosphère du terre C’est un équilibre très délicat et spécifique, donc le fait qu’un lieu aussi radicalement différent d’un point de vue environnemental que le À l’envers c’est un endroit où les humains peuvent même respirer, c’est étrange.

1. Une copie de ce monde

Ce qui fait que À l’envers être si unique et mémorable est qu’il s’agit d’une copie déformée du monde réel. Mais la question est pourquoi? Peut-être une explication de la nature de la À l’envers arrive avant « Des choses plus étrangesJ’ai terminé, mais l’existence d’une dimension alternative physiquement identique juste à côté de la nôtre est très étrange et difficile à croire.