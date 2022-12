Strange World : l’incontournable anecdote des réalisateurs avec Jake Gyllenhaal

Disney+

Les personnes derrière Strange World ont révélé un moment spécial qu’ils ont eu avec Jake Gyllenhaal et une raison pour laquelle ils l’ont choisi dans le film.

©Disney+Strange World : l’anecdote incontournable des réalisateurs avec Jake Gyllenhaal.

service de diffusion en continu Disney+ a présenté son nouveau film d’animation le 23 décembre : Monde étrange. Il s’agit du récent projet Walt Disney Animation Pictures de Don Hall qui a déjà été présenté aux États-Unis, mais qui n’a pas obtenu le résultat escompté en termes de revenus. Pour cette raison, il a été ajouté au catalogue où il est aujourd’hui un succès complet. La voix de son protagoniste est interprétée par Jake Gyllenhaalqui a laissé une anecdote particulière aux réalisateurs.

Cette intrigue suit les Clades, une famille connue dans le monde entier pour être des explorateurs célèbres dans le monde. Un jour, tous ensemble, ils arrivent dans un nouvel endroit jamais foulé par personne. Là, ils devront affronter de nombreux dangers et découvrir de nouvelles créatures jamais documentées. Cependant, la mission est mise en péril et menace d’échouer en raison des nombreux combats entre les membres de la famille.

sur la bande Disney+, Jake Gyllenhaal Il exprime le chercheur Clade. C’est un fermier devenu explorateur qui n’est pas sûr de lui dans l’aventure sauvage dans un désert étrange. Sa principale passion est de rester sur le même territoire et d’en profiter, sans avoir l’intention de le parcourir. Depuis le jour où il a perdu son père, il a un sentiment d’abandon qu’il essaie de ne pas transmettre à son fils, Ethan, même s’il est plus différent qu’il ne l’imaginait.

+L’anecdote de Jake Gyllenhaal avec les réalisateurs

Dans une interview avec le portail QuiLes directeurs Don Hall et Qui Nguyen Ils ont parlé de leur protagoniste : « Jake est génial, j’ai adoré travailler avec lui, je me souviens que lorsque nous étions au casting, il est venu à une réunion qui devait durer une heure pour parler du film, mais au final, nous étions là pendant deux heures et demie, ils il s’est vraiment bien entendu et il adore collaborer ». Là, il s’est également souvenu d’un moment très particulier.

Salle Don révélé: « Nous l’avons contacté presque immédiatement, au point que lors de cette première réunion, son assistant n’arrêtait pas de l’appeler pour lui dire : ‘Jake, tu as d’autres engagements.' ». Cependant, rappelez-vous que Gyllenhaal était toujours disponible pour eux et à chaque appel, il le coupait pour indiquer clairement qu’il voulait continuer à parler de Monde étrange. D’autre part, ils ont également avoué que l’acteur avait suggéré quelques changements et donné son avis sur le scénario, et avait été ouvertement écouté pour certaines modifications de personnage.

