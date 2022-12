Strange World : le message le plus important du film

Disney+

Le film réalisé par Don Hall est sorti en salles le 24 novembre et est désormais disponible dans le catalogue Disney+.

© IMDbMonde étrange.

Dans le monde de l’animation, cette année Disney s’occupait de l’ouverture Monde étrange, le film réalisé par Don Hall que vous pouvez voir sur Disney+. La production est sortie en salles le 24 novembre et mettait en vedette des personnalités telles que Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid et Gabrielle Union. Actuellement, la note que vous avez dans Tomates pourries Il s’élève à 73% d’approbation sur 154 avis, contre 67% donnés par les spectateurs inscrits sur la page.

L’histoire de Monde étrange tourne autour d’une famille les clades, qui s’est historiquement consacré à parcourir le monde en quête d’aventure. Cependant, lors d’une mission qui avait laissé bouche bée Jäger Clade, le patriarche, avec l’idée de conquérir le dernier coin du monde à découvrir, tout a pris fin. Alors que Chercheurson fils, a découvert une plante qui pourrait sauver son peuple, Jaeger Il décida de partir et disparut dans les montagnes.

Pendant longtemps, on l’a cru mort. Cependant, une expédition à la recherche d’un remède contre les plantations qui donnaient de l’énergie à la ville fit Chercheur et son équipe se retrouveront Jaeger, qu’ils croyaient mort. A partir de là, l’aventure de le film disponible sur disney+où ils exploreront cet étrange monde souterrain auquel sont connectées les plantes qui alimentent la ville en énergie.

Bien qu’il y ait un message lié à l’idée de vivre en famille et de s’accepter sans pression, il y a un autre détail qui ne peut être négligé dans un contexte comme celui-ci. Il s’agit de l’idée de laisser le monde meilleur que nous l’avons trouvé. « Le meilleur héritage que nous puissions laisser est de créer un cadeau qui mérite d’être ouvert demain »assure Ethan Clade, dans un moment. À une époque où le changement climatique semble irréversible et où la main de l’homme détruit tout, apprendre aux plus jeunes à vivre avec la nature n’a pas de prix.

+ Quels autres films Don Hall a-t-il réalisés

En plus du titre que vous trouvez dans le catalogue Disney+, Salle Don Il a un CV plein de grands films. Le premier était une version de Winnie l’ourson en 2011. Il a ensuite été suivi d’histoires comme Grand Héros 6, Vaiana (qu’il a co-réalisé avec Ron Clements et John Musker), et le dernier à atteindre la plate-forme de diffusion de Disney: Raya et le dernier dragonqui a été créée en 2021.

tu n’as toujours pas vu Monde étrange sur Disney+? Qu’est-ce que tu attends? Tu peux le voir ici!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?