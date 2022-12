Strange World : le message le plus important de Dennis Quaid sur le film

DISNEY+

Le long métrage d’animation avec Dennis Quaid et Jake Gyllenhaal est arrivé sur Disney+. C’est la raison pour laquelle les plus petits de la maison devraient en profiter !

Le film idéal à apprécier en famille est arrivé au catalogue de Disney+. Il s’agit de Monde étrange, le film réalisé par Don Hall et Qui Nguyen, qui propose une histoire fantastique et d’action avec la magie caractéristique des Walt Disney Animation Studios. À première vue, la grande attraction pour les petits à la maison sont les grandes aventures. Mais la vérité est que les plus âgés seront capables de détecter rapidement le message émotionnel qui se cache derrière. Oui Dennis Quaid Tu sais très bien!

De quoi s’agit-il Monde étrange? Le film disponible sur Disney+ -traduit par un monde étrange en Amérique latine – présente le Clades, une famille d’explorateurs légendaires qui ont entrepris de voyager vers des terres inconnues et dangereuses. Avec eux, un équipage qui comprend un largage espiègle, un chien à trois pattes et des créatures particulières se joint. Durant 1 heure et 40 minutesune intrigue plus que divertissante se déroule avec l’animation toujours innovante de la société souris.

Mais ce n’est pas son seul point positif, puisqu’il expose aussi un casting de luxe. Dans les premiers rôles, Dennis Quaid se démarque, qui personnifie l’aventurier Jaegertandis que Jake Gyllenhaal prête sa voix à Chercheur, son fils. Sans aucun doute, la fiction présente une histoire traversée par des générations, où les motivations personnelles et la décision de partager entreront en jeu au fur et à mesure que le défi familial progressera.

Qu’en pense Dennis Quaid ? Dans un dialogue avec Sopitas, le protagoniste a déclaré : « L’idée d’héritage familial n’est pas quelque chose qui m’intéresse. J’ai toujours dit à mes enfants de trouver quelque chose qu’ils aiment et un moyen d’être payé pour le faire. ». Et il a fait remarquer : Je pense que c’est de cela qu’il s’agit dans ce monde. trouvez quelque chose qui vous rend vraiment heureuxparce que vous êtes peut-être dans un métier où vous réussissez bien et où vous gagnez beaucoup d’argent, mais il n’y a rien de tel que de faire quelque chose qui vous passionne et qui vous fait toujours vous sentir bien dans tous les aspects”.

C’est que son personnage doit trouver un moyen de mettre de côté son obsession de devenir un explorateur de renom, pour obtenir un équilibre entre gloire professionnelle et bien-être avec sa famille. De cette manière, Monde étrange -disponible sur Disney+- est devenue l’une des propositions les plus attrayantes du catalogue, idéale pour partager entre adultes et enfants et faire comprendre quelles sont les clés les plus précieuses de la vie.

