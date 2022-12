Strange World devient le film n ° 1 sur Disney + après l’attentat au box-office

de Disney Monde étrange a augmenté sur Disney + après avoir sombré dans les salles. Le long métrage d’animation a été présenté en salles à la fin du mois de novembre, mais la plupart des spectateurs n’étaient pas au courant de sa sortie en raison d’un mauvais marketing, ou la prémisse du film racontée par la bande-annonce n’était tout simplement pas assez excitante pour amener les gens à se diriger vers le théâtre à voir Monde étrange en masse. Dans tous les cas, les performances du film au box-office ont été désastreuses, les pertes signalées par Disney atteignant près de 150 millions de dollars.





Compte tenu de ces mauvaises performances, Monde étrange est sorti sur Disney + beaucoup plus rapidement qu’il n’en faut normalement pour que les sorties en salles passent au streaming. Il a été créé sur Disney + le 23 décembre, un mois jour pour jour après sa première en salles. Il attire comparativement beaucoup plus l’attention des abonnés Disney + que des clients des salles de cinéma, car après une semaine, Monde étrange se classe en tête du film n ° 1 sur Disney + (via FlixPatrol).

Encanto au Hollywood Bowl est à la place n ° 2 tandis que l’original Avatar siège au n ° 3, comme sa nouvelle suite La voie de l’eau a eu de nombreux fans revisitant le film précédent. Seul à la maison et Home Alone 2 : Perdu à New York sont dans les endroits suivants, car les classiques des fêtes reviennent toujours au premier plan lorsque les fans revisitent les films chaque saison de Noël. Pendant ce temps, les 5 meilleures émissions de télévision sur Disney +, dans l’ordre, sont Bluey, Les Simpsons, Gars de la famille, L’anatomie de Greyet saule.





Strange World Rises en streaming

Il est facile de spéculer pourquoi Monde étrange sous-performé à sa sortie. Une star du film, Gabrielle Union, est d’accord avec la théorie selon laquelle Monde étrange était un film que les gens préféraient regarder à la maison. Il est difficile de dire exactement à quel point l’attente de la diffusion en continu a affecté les performances du film au box-office, mais cela semble l’avoir fait dans une certaine mesure, compte tenu de la rapidité avec laquelle le film s’est hissé au sommet des classements sur Disney +.

Avec Union, la voix de Monde étrange comprend Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White et Lucy Liu. Don Hall et Qui Nguyen réalisent tandis que Roy Conli produit. Le synopsis officiel du film est le suivant.

Le long métrage présente une famille légendaire d’explorateurs, les Clades, alors qu’ils tentent de naviguer sur une terre inexplorée et perfide aux côtés d’un équipage hétéroclite qui comprend un blob espiègle, un chien à trois pattes et une multitude de créatures voraces.

Monde étrange est diffusé sur Disney+. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.