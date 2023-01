Strange World: combien il a rapporté au box-office et comment il se comporte sur Disney +

Disney+

Strange World est un joli film d’animation avec un message positif qui n’a pas bien fonctionné au box-office mais qui a pris sa revanche sur Disney+.

© IMDbMonde étrange

Monde étrange raconte l’histoire des Clades, une famille d’aventuriers, qui par le passé se divise lorsque Jaeger, le patriarche, prend la décision d’explorer un lieu inconnu de l’humanité tandis que son fils, Searcher, se contente de réaliser une découverte unique : une plante capable de fournir de l’énergie à son peuple et de l’économiser. Les différents besoins de ces personnages les conduisent sur des chemins différents au début du film, désormais disponible sur Disney+.

Le film d’animation a été bien accueilli par la critique spécialisée qui lui a attribué un taux d’acceptation de 73% sur le web Tomates pourries tandis que le grand public lui accorde 67% dans plus de 500 avis certifiés par le site en question. Monde étrange met en vedette Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White et Gabrielle Union, entre autres. Le casting fait un excellent travail pour donner à cette histoire l’atmosphère dont elle a besoin.

Strange World : de l’échec au succès

Monde étrange Ce ne fut pas un grand succès au box-office international où le film réalisé par Don Hall et Qui Nguyen a rapporté un total de 66 967 954 millions de dollars répartis en 30 275 664 millions de dollars sur les marchés internationaux et 36 692 290 millions de dollars aux États-Unis. Les dirigeants de The House of Mouse s’attendaient à une meilleure performance du film sorti au début de Disney+ après cet échec.

Sur la plateforme de streaming, Monde étrange est devenu, étonnamment, le film le plus regardé depuis le moment où il Il est sorti le 23 décembre malgré le fait que le podium soit complété par des bandes comme celles de Charme au Hollywood Bowl au numéro deux suivi du film original de Avatar dans la troisième étape qui a aussi un plus qui est l’itinéraire actuel de sa suite, Avatar : la voie de l’eaudans les cinémas du monde entier.

Beaucoup soulignent que Monde étrange Il a échoué au cinéma en raison d’une mauvaise campagne de marketing où cette aventure animée mettant en vedette une famille qui se réunit pour réaliser l’impossible n’a pas été correctement annoncée. La vérité est que le public en général réagit positivement au film maintenant qu’il peut être vu en streaming depuis La Casa del Raton, où il est en tête de liste des films les plus regardés ces derniers jours. Ça va?

