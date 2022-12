Strange World : 4 phrases emblématiques laissées par le film Disney+

in

diffusion

La production mettant en vedette Dennis Quaid et Jake Gyllenhaal a été créée le 24 novembre.

© IMDbMonde étrange.

Le 24 novembre, Disney conduit au cinéma Strange World, un film qui Vous pouvez désormais profiter du catalogue Disney+. Quelle est cette production dirigée par Salle Don? Ici nous verrons les cladesune famille qui pendant des années s’est consacrée à vivre d’aventure en aventure jusqu’au patriarche, Jäger Clade, Il a disparu. Un peu plus tard, quand la tranquillité semblait faire partie de avalonieune crise énergétique entraînera Chercheur Clade devons partir à la recherche de sauver le monde, tout en nous laissant des phrases emblématiques en cours de route.

+Les meilleures phrases de Strange World

« Je voudrais exercer mon droit de vous regarder maladroitement »

Quelle mère ne se sentait pas fière de son fils ou voulait le gronder pour quelque chose qu’il n’avait pas fait correctement. Parfois, les mots sont superflus et ce sont les regards qui occupent cette place, comme dans le cas de Ce film que vous pouvez voir sur Disney+où Méridien est interrogé par ethan et pourtant elle refuse d’arrêter de le regarder « d’une manière maladroite ». Parfois, c’est la seule façon pour eux d’apprendre leur leçon, n’est-ce pas ?

« Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe sinon une plante qui pousse là où elle vous dérange ?

La personne chargée de dire cette phrase est ethanqui le récite à son père lors de ce voyage au cours duquel il finit souvent par être celui qui lui apprend à Chercheur certains aspects fondamentaux de la vie. Dans ce cas, par exemple, il est clair que tout ce qui se passe n’est pas mauvais et qu’il y a souvent des problèmes liés à la perspective à partir de laquelle nous voyons et analysons ce qui nous arrive.

« Le meilleur héritage que nous puissions laisser est de créer un cadeau qui mérite d’être ouvert demain »

Encore une fois, c’est ethan celui qui se charge de dire cette phrase qui traverse complètement le message du film : laisser le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé. Il y a tout un message de coexistence, de respect et de respect de l’environnement qui traverse Ce film disponible dans le catalogue Disney+. Surtout dans un contexte où le changement climatique, par exemple, semble irréversible.

« Il est très mignon. Je veux le transformer en marchandise »

Dans ce cas, la personne chargée de dire la phrase est Caspiennel’un des membres de l’équipage du navire dans un acte dans lequel Disney il rit tout seul. Actuellement, tout ce que l’on voit sur petit et grand écran, surtout si c’est pour les enfants, est vu à des fins de merchandising. Ici, éclabousser C’est celui qui peut finir par être transformé en jouet ou en peluche, car il est tendre et se vend facilement.

Tu peux voir Monde étrange sur Disney+ avec un abonnement. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?