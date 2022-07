STRANGE EVIDENCE SAISON 6 Épisode 22 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent STRANGE EVIDENCE SEASON 6 Episode 22 Date de sortie. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent son prochain épisode. Pour connaître tous les détails liés à cette série, les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous et si vous êtes également ici pour la même chose, vous avez atteint le bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de STRANGE EVIDENCE SEASON 6 Episode 22. Si vous voulez connaître tous les détails comme Où vous pouvez regarder cette série Quand l’épisode 22 va sortir et bien d’autres informations, lisez simplement cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série documentaire américaine et du nom des sociétés de production WAG TV et Science Channel. Le premier épisode de cette série est sorti le 17 octobre 2017 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

Dans cette série documentaire, vous verrez une équipe de professionnels rechercher des images qui résistent à la cause, y compris des voitures en lévitation sur une autoroute, une statue qui semble se déplacer d’elle-même, un tir impromptu de flammes et bien d’autres choses similaires. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Maintenant, tous les fans recherchent la date de sortie de STRANGE EVIDENCE SEASON 6 Episode 22. Découvrez-le ci-dessous.

STRANGE EVIDENCE SAISON 6 Épisode 22 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 6 de STRANGE EVIDENCE. L’épisode 22 sortira le 7 juillet 2022. Si vous êtes enthousiasmé par cet épisode à venir, vous pouvez regarder cet épisode à la date indiquée. Nous vous proposerons juste à tous de marquer la date car votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Science Channel et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous souhaitez diffuser cette série sur une plate-forme en ligne, vous pouvez la regarder sur Vudu, Prime Video et iTunes. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Surveillant de Sian

Harry Pritchet

Brian Wolshon

Jeff Wise en tant que journaliste scientifique

Carlo Munoz en tant qu’analyste militaire autonome

Lindsay Moran en tant que Self – Ex CIA

Matt Kutcher en tant qu’expert en pyrotechnie

Jayde Lovell en tant que soi-même – neuroscientifique

Conor McCourt en tant qu’analyste d’image

Kelly Price en tant que biologiste

Danni Washington en tant que biologiste marin autonome

Angela Fritz comme auto-météorologue

Re Monteith en tant que soi

George Kourounis comme auto-explorateur

John Farrow en tant que journaliste scientifique

Kishore Hari en tant que Self – Scientifique des matériaux

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de STRANGE EVIDENCE SEASON 6 Episode 22, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant STRANGE EVIDENCE SEASON 6 Episode 22 Date de sortie, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

