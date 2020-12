Story of Seasons: les pionniers d’Olive Town sont annoncés

XSEED Games et Marvelous ont annoncé des détails supplémentaires pour la sortie physique de Histoire des saisons: les pionniers d’Olive Town en mars. L’édition physique Premium sera également livrée avec une toute nouvelle petite peluche, qui suit le thème bonus de précommande pour les animaux de la ferme du précédent. Histoire des saisons lance.

L’édition standard n’est que le jeu dans un étui. Auparavant, les jeux XSEED incluaient un bonus de précommande d’une peluche d’animaux de la ferme avec Histoire des saisons jeu, mais les joueurs attendent toujours plus d’informations.

L’Amérique du Nord et l’Europe recevront des éditions Premium légèrement différentes. Les deux viendront avec Buffy le buffle, un petit bonus en peluche.

En Europe, les récipiendaires recevront le jeu physique, une affiche de taille A en tissu, dix cartes à collectionner et un carnet de notes A5 de 140 pages présentant les protagonistes et les candidats à la romance. Tous les articles sont emballés dans une boîte spéciale.

Merci à Buffy de nous avoir conduits aux nouvelles! Découvrez notre édition Premium (NA): pic.twitter.com/bIXtpozR9V – Jeux XSEED (@XSEEDGames) 3 décembre 2020

La version nord-américaine comprend le jeu physique, une affiche en tissu et Buffy the Buffalo dans une boîte spéciale. Il ne viendra pas avec les cartes à collectionner ou le cahier. XSEED n’a pas mentionné pourquoi la version nord-américaine comprendra moins d’éléments par rapport à la version européenne.

Histoire des saisons: les pionniers d’Olive Town est le premier original Histoire des saisons titre sur le Nintendo Commutateur. Le jeu suit les aventures du protagoniste, inspiré par les récits de leur grand-père sur la vie de la terre.

Un jour, le protagoniste décide de déménager à Olive Town, un petit village situé près de l’océan, pour recommencer sa vie d’agriculteur. Le jeu contient davantage un concept ouvert, où les joueurs sont libres d’abattre des arbres et de rassembler des ressources pour reconstruire une ferme délabrée.

En cours de route, les joueurs apprendront à connaître les habitants d’Olive Town. Dans la ville se trouvent des candidats à la romance, que le joueur peut choisir d’épouser et de fonder une famille.

Les joueurs peuvent s’attendre à beaucoup de gameplay pour lesquels la série est connue, y compris l’agriculture et la culture des cultures, l’élevage d’animaux et s’occuper de leurs besoins, et aider les autres autour d’Olive Town. Le jeu ramène également la pêche et l’exploitation minière, qui sont des activités parfaites pour les mois d’hiver.

Histoire des saisons: les pionniers d’Olive Town lance le 23 mars 2021 pour la Nintendo Switch. Les précommandes pour les éditions Standard et Premium sont désormais disponibles sur le site officiel de XSEED Game et via Amazon.