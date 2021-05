Stonefly, l’aventure zen sur les robots de taille bug, arrive sur PS5 et PS4 en juin

BEST BOTTOM Couche lavable TE2 (Tout en 2) - Taille Unique (4-14kg) - Little Love Bug - BEST BOTTOM

Best Bottom : Une couche lavable TE2 Taille Unique économique et efficace ! Consultez notre Guide complet sur les couches lavables (vidéos, choix, utilisation, entretien ...) La couche Best Bottom est une couche Tout en 2, c'est l'enveloppe extérieure imperméable dans laquelle il faut ajouter un insert absorbant : INSERT NON INCLUS. Les inserts (jour et nuit) de la marque sont vendus séparément sur notre site (matière et taille au choix). Cette couche se ferme et s'ajuste simplement et rapidement grâce à des pressions. Les doubles goussets s'adaptent parfaitement à toutes les morphologies de bébé et limitent les fuites. La couche Best Bottom convient de jour comme de nuit et s'utilise en Version TOUT EN 2 (TE2) : L'insert se pressionne dans la couche (on ne change que l'insert à chaque change et on garde la couche pendant 2 ou 3 changes = solution très économique !) Taille : Système Taille Unique : la couche est évolutive et permet une utilisation dès la naissance (à partir de 3kg) jusqu'à la propreté. Des rangées de pressions sur le devant de la couche permettent de moduler la taille. De 3kg à 14kg Composition et matières : L'enveloppe extérieure est composée de 2 épaisseurs de PUL : idéal pour rincer entre 2 changes et très solide à l'usage. Possède 2 pressions à l'avant et à l'arrière pour tenir les inserts. Ces inserts NE sont PAS fournis avec la couche. Pour acquérir les inserts cliquez ici Caractéristiques et points forts : La couche Best Bottom est très efficace grâce à un élastique ajusté et durable autour de la taille et des jambes. 3 rangées de boutons pression à l'avant permettent d'ajuster la taille. Munie de doubles goussets pour une protection maximale. En achetant 3 inserts + 1 couche Best Bottom vous pouvez utiliser la couche pendant 3 changes ! Conseils d'utilisation et d'Entretien : Pour protéger la couche des tâches ou pour jeter plus facilement les selles, il est possible de poser une feuille de Papier de protection sur la couche. Pour renforcer l'absorption de la couche, il est possible de rajouter une doublure. Couche conseillée pour le jour. La nuit, nous conseillons de rajouter des doublures ou inserts pour renforcer la capacité d'absorption. Lavage à 40° ou 60° Les couches Tout en 2 ne passent pas au sèche-linge. Les inserts absorbants passent au sèche-linge. Séchage très rapide. Fabricant : Best Bottom (USA)...