Stockage gratuit illimité Google Photos jusqu’au 1er juin: voici comment libérer de l’espace maintenant

Google, en novembre 2020, avait annoncé précédemment pour mettre fin à son avantage de stockage illimité pour les utilisateurs à partir du 1er juin. Certains utilisateurs devront peut-être acheter le stockage supplémentaire si nécessaire. Pour l’instant, Google autorise un stockage gratuit de 15 Go, comprenant Google Photos, Drive, et Gmail. Les personnes, qui sont actuellement en dessous de la limite de stockage de 15 Go, ne seront pas affectées par la nouvelle mise à jour. Mais une fois que le stockage commence à approcher 15 Go, Google en informera les utilisateurs.

Google Photos avait auparavant permis à ses utilisateurs de stocker gratuitement des photos illimitées de haute qualité (compressées à moins de 16 Mo) sur le cloud. Désormais, les photos et vidéos « compressées » de qualité « Haute » et « Express » sauvegardées avant le 1er juin ne seront pas comptabilisées dans la limite de stockage du compte Google des utilisateurs. Cependant, les photos sauvegardées en qualité «Original» avant la date seront comptées. Les utilisateurs peuvent vérifier la qualité de leur sauvegarde de stockage en visitant Google Photos app, en cliquant sur l’icône de leur profil, en modifiant leurs paramètres sur « sauvegarde et synchronisation », en téléchargeant la taille de la photo et en sélectionnant Haute qualité ou Qualité express, en fonction du stockage dont ils disposent dans leur limite de stockage de 15 Go.

Ils peuvent également supprimer les photos et vidéos indésirables de Google Photos, pour rester dans la limite de 15 Go. Le géant de la technologie pourrait introduire un nouvel outil gratuit en juin qui permettra aux utilisateurs de trouver des photos floues, de mauvaise qualité et sombres. Cela aidera les utilisateurs à les supprimer et à rester dans la limite de stockage gratuit de 15 Go.

Lorsqu’ils atteignent la limite de stockage de 15 Go, les utilisateurs d’iPhone peuvent s’abonner à Google One ou Apple One pour acheter de l’espace de stockage. Les plans d’abonnement sont mis à jour le Page de stockage de Google.

Outre le stockage supplémentaire, Google One permet de sauvegarder automatiquement votre téléphone pour changer facilement de combiné et vous aide à entrer en contact avec des experts pour un meilleur traitement des plaintes. En outre, il permet d’accéder aux récompenses Google Store et aux crédits Google Play.

