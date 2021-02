Stitchy in Tooki Trouble est un nouveau titre de plate-forme pour Nintendo Switch

Polygoat a annoncé une aventure unique à défilement horizontal mettant en vedette un épouvantail mignon avec une obsession pour le maïs. Stichy dans Tooki Trouble est une expérience de plateforme de développement pour le Nintendo Changer. Les joueurs devront utiliser une variété de méthodes de voyage dans une quête pour trouver leur maïs volé. Heureusement, Stitchy est prêt pour une aventure avec ses capacités athlétiques.

C’est un jeu de plateforme mignon dont le design rappelle beaucoup l’ère PlayStation 1. Inspiration de Crash Bandicoot, Super mario, et de nombreuses autres franchises populaires est évidente dans sa conception. Les joueurs devront naviguer dans des niveaux compliqués s’ils veulent trouver leur maïs et vaincre Tooki.

Les joueurs joueront le rôle de Stitchy et apprendront à courir, sauter, glisser, glisser et plus encore dans le but d’atteindre votre maïs volé. Le jeu est conçu pour une action de saut et de jeu, et sa sortie sur Nintendo Switch le rend viable pour jouer en déplacement. Les joueurs sont chargés de sauver leur maïs et de vaincre le voleur, Tooki, qui l’a volé.

Stitchy parcourt de nombreux pays différents dans le but de récupérer chaque morceau de maïs. Après que le maléfique Tooki en bois ait pris vos champs, c’était à Stitchy de les reprendre.

Le jeu a un style artistique unique, lumineux et coloré. Le monde varié est conçu avec un ton ludique, laissant Stitchy dans une grande variété de situations intéressantes. De l’esquive des piranhas à la conduite de minecarts, les joueurs devront plonger dans une variété de mondes et affronter d’énormes boss dans une pléthore de batailles étranges.

Le jeu a une marque intéressante d’humour de maïs et est un style d’expérience charmant de conte de fées. Les ennemis sont inventifs, les commandes intuitives et le jeu est conçu pour les joueurs de tous âges.

Les développeurs ont créé un jeu qui répond aux critères d’une expérience classique. Ce titre unique n’a peut-être pas de date de sortie définitive, mais l’amour et le travail qui y sont consacrés se manifestent dans son design classique.

Profitez d’une expérience solo avec trois mondes, neuf niveaux et une bataille de boss. Les joueurs qui collectent tout le maïs peuvent même débloquer du contenu supplémentaire qui est secret mais accessible.

Tous les publics apprécieront cette expérience classique et tous les âges sont les bienvenus. Stitchy dans Tooki Trouble est une version modernisée d’une conception de jeu classique.

Stitchy dans Tooki Trouble n’a actuellement pas de date de sortie, mais cela n’empêchera pas les développeurs de le faire progresser et de le présenter plus tard cette année.