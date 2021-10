Stinky Company Simulator consiste à construire un empire commercial à partir de déchets

Abonnez-vous à Push Square sur

Quelqu’un doit faire ces tâches désagréables dans la vie, comme ramasser les ordures des gens, vider les fosses septiques et entretenir les égouts. Ces tâches vitales doivent être accomplies, oui, mais y a-t-il un plaisir à trouver dans certains des travaux les plus malodorants de la société ? Stinky Company Simulator est là pour répondre à cette question.

Une preuve supplémentaire qu’il existe un simulateur gamifié de pratiquement tout, ce nouveau titre vous met dans la peau d’un humble éboueur, et c’est votre travail de faire le sale boulot de la ville. Cela signifie ramasser et jeter les poubelles, vider et réparer les réservoirs d’eaux usées et maintenir les égouts en bon état. Vous conduirez également des véhicules de maintenance dans la ville, en gardant votre camion en forme afin que vous puissiez vous rendre d’un point A à un point B.

En effectuant tous ces travaux, vous gagnerez un peu d’argent et vous pourrez éventuellement démarrer votre propre entreprise et devenir un magnat de l’industrie des ordures. Il s’agit d’une simulation de gestion d’entreprise complète – il se trouve également qu’il s’agit de l’élimination des déchets.

On dirait qu’il y aura un peu d’humour, et comme pour tous ces jeux, nous ne doutons pas que ce sera un moment étonnamment amusant et relaxant. Stinky Company Simulator arrive sur PlayStation 5 et PS4, bien qu’aucune date de sortie sur console n’ait encore été donnée.

