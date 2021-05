Stillwater Trailer: Matt Damon est un Roughneck de plate-forme pétrolière qui tente de sauver sa fille

Matt Damon pourrait vraiment utiliser certains de ses Jason Bourne compétences dans la première bande-annonce du prochain drame policier du réalisateur Tom McCarthy, Eau plate. Damon est un père en mission à Eau plate, avec la bande-annonce faisant allusion à une performance centrale puissante et discrète du A-lister alors que son personnage de tous les jours tente de sauver sa fille d’un destin terrible.

Eau plate suit Matt Damon comme un roughneck américain de la plate-forme pétrolière de l’Oklahoma nommé Bill Baker, qui se rend à Marseille pour rendre visite à sa fille séparée, en prison pour un meurtre qu’elle prétend ne pas avoir commis. Confronté à des barrières linguistiques, à des différences culturelles et à un système juridique compliqué, Bill se construit une nouvelle vie en France alors qu’il se donne pour mission personnelle de disculper sa fille.

Le thriller dramatique est une gracieuseté du lauréat d’un Oscar Tom McCarthy, dont l’effort dramatique policier de 2015 Projecteur fait une impression très durable sur le public. Eau plate est basé sur un scénario qu’il a co-écrit avec Marcus Hinchey et Thomas Bidegain & Noé Debré, McCarthy, et met en vedette Abigail Breslin dans Allison Baker, Camille Cottin dans Virginie, Lilou Siauvaud et Deanna Dunagan dans Sharon aux côtés de Matt Damon.

« Cela peut être un film très intime et une histoire très axée sur les personnages, mais il y a aussi beaucoup de possibilités », a récemment déclaré McCarthy à propos du projet, avant de remédier au retard de production causé par la situation mondiale actuelle. « C’est un beau film tourné dans un bel endroit, et je pense [Focus Features] Je croyais fermement que les gens devraient le voir dans les salles de cinéma, et j’étais d’accord avec cela. Je ne suis pas pressé – le film jouera aussi bien cette année qu’il l’aurait fait l’année dernière. «

Damon est bien sûr connu pour son rôle d’assassin amnésique Jason Bourne dans le Bourne franchise, ainsi que son travail dans des prix tels que Les défunts et Le Mans ’66. Il a même été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance centrale (et très isolée) dans l’aventure de science-fiction du réalisateur Ridley Scott, Le Martien en 2015.

Très différent du rôle de Jason Bourne, Eau plate trouve Damon sur un terrain difficile et hors de la profondeur en tant que rugueux Bill Baker, la bande-annonce le montrant même en train d’être battu en pâte à un moment donné. « C’est un gars qui a eu une vie difficile, il a eu du mal, mais il a en quelque sorte essayé de se faire pardonner et de faire ce qui est bien, je pense, quand nous le rencontrons », a déclaré le co-scénariste et réalisateur Tom McCarthy à propos du personnage. La relation de Bill avec sa fille Abigail constitue le cœur du film, et c’est une relation qui a été décrite par McCarthy comme « très fracturée », quelque chose qui rendra sans aucun doute sa tâche encore plus difficile à comprendre et à naviguer alors que le père séparé travaille à disculper sa fille séparée d’un meurtre qu’elle n’a jamais commis.

Eau plate devait initialement sortir l’automne dernier, mais a été retardé en raison des circonstances actuelles et des fermetures de salles de cinéma, ce qui, selon McCarthy, a réellement profité au film. « Nous avons fermé [post-production] », a-t-il dit.« Chaque fois que vous pouvez vous éloigner d’un film comme celui-là, et que vous l’abordez avec un regard neuf, vous avez la capacité d’y apporter des changements positifs. Je pense que nous y avons apporté un certain nombre de changements, qui ont vraiment eu un impact sur le film, mais cela semble fait. Il se sent cuit maintenant. » Eau plate La sortie est désormais prévue pour le 30 juillet 2021 par Focus Features.