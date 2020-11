Stiftung Warentest teste de nouvelles smartwatches – Garmin gagne

Stiftung Warentest a testé de nouvelles smartwatches et présente les résultats pour un total de 35 modèles. La Samsung Galaxy Watch 3, la Garmin Venu et neuf autres smartwatches sont nouvelles. Les nouvelles Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE sont malheureusement toujours absentes.

Le marché des appareils portables est énorme. Il est bon qu’il existe des institutions telles que Stiftung Warentest qui testent les smartwatches et les trackers de fitness de la même manière à intervalles réguliers afin que les résultats restent comparables sur une longue période de temps. Dans la mise à jour de novembre maintenant publiée, la fondation enregistre onze nouveaux modèles de smartwatch, dont la Samsung Galaxy Watch 3, la Garmin Fēnix 6 Pro, la Honor Magic Watch 2 et la Huawei Watch GT 2e. Les nouvelles Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE sont sorties trop tard pour être testées.

Garmin Fēnix 6 Pro est le plus convaincant

Il y a un an, l’Apple Watch 5 était en tête du classement Stiftung Warentest. Cette année, un modèle Garmin est tout en haut: le Garmin Fēnix 6 Pro remporte la comparaison avec la note de qualité «bonne» (score du test 2,1). La smartwatch a su convaincre à la fois en termes de données de fitness (2,3) et en termes de fonctions de communication (2,2). Il obtient également un score «bon» et «très bon» pour la manipulation (1,7), la stabilité (1,0) et lors de la vérification des substances nocives (1,0). Cependant, le modèle testé coûte 560 euros ou plus, c’est pourquoi les montres connectées suivantes valent le coup d’œil.

Stiftung Warentest a également noté le Polar Grit X, qui coûte environ 430 euros, et le Garmin Venu, qui coûte environ 345 euros, avec «bon». La Samsung Galaxy Watch 3 suit à la quatrième place avec la note de qualité «satisfaisante» (2,6). En particulier, la cote de protection des données (3,6), qui n’a été que «suffisante», a ici un impact négatif. Une smartwatch a même échoué au test: la Xlyne Keto Sun Reflect pour environ 55 euros n’a pas pu convaincre en termes de fitness (5,0), de communication (5,2) ou de protection des données (3,6).