Stevie Nicks et les conseils qui ont changé sa vie

Tom Petty était pour beaucoup un personnage plein de sagesse, quelqu’un qui a eu un grand impact sur les artistes avec lesquels il travaillait, et le chanteur de Fleetwood Mac, Stevie entaille, ne faisait pas exception.

L’amitié entre Petit Oui Entailles commencé sur 1981, un temps où Entailles a décidé de faire partie de Tom Petty et le Briseurs de cœurCependant, la collaboration potentielle n’a pas été réalisée selon la règle empirique. Petit à propos de « ne pas autoriser les filles ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Stevie Nicks parle d’être la seule femme à avoir été deux fois au Rock & Roll Hall of Fame

Après la mort tragique de Petit dans 2017, Entailles je parle avec Pierre roulante sur les conseils qui changent la vie du chanteur, à une époque où le chanteur Fleetwood Mac Il traversait une période agitée, tant personnellement que professionnellement après avoir été en cure de désintoxication.

« J’ai demandé à À M S’il pouvait m’aider à écrire une chanson et qu’il disait: ‘Non. Vous êtes l’un des auteurs-compositeurs les plus importants de tous les temps. Vous n’avez pas besoin de moi pour écrire une chanson pour vous… allez simplement à votre piano et écrivez une bonne chanson. Vous pouvez le faire », a-t-il ajouté. Entailles.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Les « rêves » de Fleetwood Mac augmentent les ventes après la vidéo virale TikTok

Les conseils de Petit résulterait en la chanson de 2014, ‘Conseil dur’, qui était une sorte de note de remerciement à À M et à la confiance qu’il lui a donnée en cette période sombre.