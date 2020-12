Steven Yeun figure parmi les favoris des prochains Oscars

Après avoir marqué l’histoire dans la dernière édition du Prix ​​Oscar avec son film ‘Parasite’ et devenez le premier film étranger à remporter le prix Meilleur film, le cinéaste sud-coréen, Bong joon ho, a parié sur la prochaine édition des prix.

Bong joon ho a jeté les yeux sur la prochaine édition du Oscars dans 2021, où l'acteur qui a travaillé avec lui sur «Okja», Steven Yeun, émerge parmi les favoris pour recevoir le prix du meilleur acteur pour son nouveau drame, «Minari», ce qui pourrait en faire le premier acteur américain d'origine asiatique nominé dans la catégorie.







« De toute évidence, ce serait très important pour Steven être le premier Américain d’origine asiatique à être nominé… mais avant cela, je voudrais vous féliciter en tant qu’acteur et en tant qu’individu. La nomination ne testera que votre capacité d’acteur. S’il est nominé, je le féliciterais pour sa belle performance en «Minari», et je pense que qui est américain d’origine asiatique et le premier à être nominé, ce sont des questions secondaires », a ajouté le cinéaste.

«C’est un acteur avec une portée incroyable… parfois, il semble être le gars d’à côté, tandis que d’autres fois, il porte ce grand sens du mystère et du secret. Dans ‘Brûlant’, a pu vraiment capturer la tension derrière un personnage mystérieux et cynique, alors qu’il «Minari», montrait un portrait réaliste d’un père portant le poids de sa famille sur ses hommes… Je pense que c’est un acteur aux multiples facettes, aux multiples visages ».

La nouvelle bande de Steven yeun, «Minari», produit par A24, sortira en salles le 12 février, juste avant la saison des récompenses.