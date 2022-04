Steven Yeun fera équipe avec Eternals Writers et Justin Lin pour le drame policier des années 1960 The Islands

Le nouveau projet de Steven Yeun est lancé. À partir de Éternels écrivains Kaz et Ryan Firpo, Peacock développe une saga policière des années 1960 se déroulant à Hawaï. La série sera dirigée par le réalisateur de Fast & Furious Justin Lin et Les morts qui marchent et Minari vedette Steven Yeun.

Peu de choses ont été révélées sur la nouvelle émission, mais Les îles, inspiré d’événements réels, est une histoire sur l’impérialisme américain, la chute d’un royaume et le changement d’un mode de vie. Le drame policier vient d’Universal Television, une division d’Universal Studio Group; Divertissement parfait de tempête; Perfect Storm Entertainment de Lin; et la télécommande universelle de Yeun.

Éternels Les écrivains Cousins ​​Kaz et Ryan Firpo écrivent et produisent la série. Leur travail précédent sur le film Marvel, réalisé par Chloé Zhao et mettant en vedette Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden et Kumail Nanjiani, a atteint 400 millions de dollars bruts. Lin produira et réalisera avec son partenaire de production Andrew Schneider, qui sera également producteur exécutif de l’émission. Yeun, qui ne joue pas dans la série, sera également producteur exécutif. Cela marquera la première véritable collaboration pour Justin Lin et Yeun. Les deux ont également travaillé sur l’année dernière Space Jam : un nouvel héritage. Lin était producteur exécutif et Steven Yeun a fait une apparition en tant que cadre de Warner Bros. dans le film d’animation LeBron James / Looney Tunes.

Les Firpos sont parmi les écrivains les plus talentueux d’Hollywood en ce moment. Outre The Eternals, ils sont également à l’origine du long métrage Prodige pour Netflix et Will Packer Productions, basé sur le roman graphique original de Mark Millar, et a vendu leur long métrage original de science-fiction stoner-comédie Les extraterrestres volent notre herbe à Paramount Pictures avec Gina Rodriguez en vedette et productrice. Ils développent également Se ruinerun drame de la Seconde Guerre mondiale mettant en vedette Margot Robbie, qui racontera l’histoire d’un ancien capitaine nazi qui cherche à se racheter en traquant les membres de son ancien escadron de la mort SS.

Lin est devenu l’un des producteurs et réalisateurs les plus titrés d’Hollywood. Lin est sur le point de diriger les parties un et deux de Fast & Furious 10, le dernier volet de la franchise de films à succès Vin Diesel. Lin produit également la troisième saison de HBO Max’s Guerrier, basé sur une histoire de Bruce Lee, et il a également récemment réalisé le pilote et l’exécutif produit NBC’s La fin de partie. Il est sous un contrat global de cinéma et de télévision avec Universal Pictures et Universal Studio Group.

Enfin, Yeun, qui est surtout connu pour son rôle principal dans la série de zombies à succès AMC The Walking Dead dans le rôle de Glenn Rhee, joue et produit Du boeuf, une comédie dramatique en 10 parties aux côtés d’Ali Wong, pour Netflix. La série suit deux personnes émotionnellement consommées par leur implication dans un incident de rage au volant. Il apparaîtra également ensuite dans Nan, le dernier film d’horreur de Jordan Peele, dont la sortie est prévue cet été. Il sort de l’arrière du long métrage à succès Minari de Lee Isaac Chung et, en 2020, a conclu un accord de production télévisée avec Amazon Studios. Il est devenu le premier acteur coréen à être nominé pour un Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal pour Minari en 2020, réalisé par Lee Isaac Chung et nominé pour six Oscars.

