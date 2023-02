Steven Yeun, acteur de The Walking Dead, rejoint le MCU : Thunderbolts

in

merveille

L’acteur sud-coréen Steven Yeun rejoint le MCU avec le film des éclairs.

©IMDBSteven Yeun est connu pour ses rôles dans Minari (image) et The Walking Dead.

L’acteur Steven Yeun, connu pour son rôle dans la série les morts-vivants rejoindra le Marvel Cinematic Universe (MCU) pour des éclairsselon les rapports.

D’accord avec Variété, l’acteur nominé aux Oscars fera sa première apparition dans des éclairsdont le casting est composé d’autres stars telles que Florence Poug, Sébastien Stan et Julia Louis Dreygus.

Malgré le rapport indiquant qu’il rejoindra Coup de tonnerre, on ne sait pas quel rôle il jouera dans le film, dont le tournage devrait commencer en juincependant Variété s’assure que « son personnage, qui qu’il soit, est susceptible de jouer un rôle dans l’avenir du MCU tentaculaire« .

+ Quand Thunderbolts est-il sorti ?

Le film est réalisé par Jake Schreier, Il devrait sortir en salles le 26 juillet 2024.. L’histoire a l’intention de conclure la phase cinq du MCU qui a commencé par Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et continuera avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Les Merveilles, Captain America : nouvel ordre mondial, Lame et Dead Pool 3.

Jusqu’à présent, le scénario, écrit par Eric Pearson, a été gardé secret, cependant, dans les bandes dessinées, des éclairs rassemble divers « méchants » du MCU pour mener à bien une mission gouvernementale. Louis-Dreyfus jouera Contessa Valentina Allegra de la Fontaine; Pugh à Yelena Belova; David Harbour à Red Guardian; et Sebastian Stan à Bucky Barnes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?