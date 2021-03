Steven Universe: le créateur de ‘Hellboy’ a aidé à son développement

Mike Mignola est actuellement l’un des noms les plus représentatifs de l’industrie de la bande dessinée, étant rappelé comme le créateur de « Hellboy»Sous le sceau éditorial de Bandes dessinées Dark Horse ou leurs contributions dans la bande animée de Disney « Atlantis: l’Empire perdu», Pour lequel ses contributions à l’industrie du divertissement ont été célébrées dans un nouveau documentaire.

« Mike Mignola: Dessiner des monstres«C’est un documentaire en cours sur le début d’une campagne Kickstarter pour terminer sa production. Un teaser publié sur YouTube présenterait des témoignages de personnalités telles que Doug Jones, Neil Gaiman, Adam Savage ou l’éditeur de bande dessinée Mike Richardson.

Selon le portail ComicBook.com, le documentaire aurait la participation de Rebecca Sugar, Artiste américaine qui est entrée dans l’histoire en étant la première femme à réaliser une série animée sur le réseau Cartoon Network grâce à sa création la plus célèbre à ce jour: Steven Universe.

Mignola aurait contribué à la conception du personnage en suggérant que Steven mettra en vedette l’étoile sur sa chemise, en plus d’introduire le concept du diamant sur le front pour les pierres précieuses. Malgré les doutes initiaux de Sugar lors du développement de la série, son succès est devenu évident après cinq saisons, un film et un spin-off.

Sugar assure que lors de sa rencontre avec Mignola, elle lui a dit qu’elle cherchait quelque chose de « puissant et englobant ». «Sans hésitation, il a dit: ‘Oh, Ishtar, vous voulez Ishtar. Elle est la déesse babylonienne de tout. Et il a sorti un livre et l’a ouvert pour me le montrer. Elle est la déesse de l’amour et de la guerre, de la passion et de tout ».

Sugar exprimerait la fascination pour laquelle l’artiste utilise des images visuelles récurrentes à travers des symboles dans chacune de ses bandes dessinées, soulignant comment chacun de ses panneaux offre des images persistantes qui deviennent visibles après les avoir analysées en détail.

« Steven Universe«Cela commencerait par une série d’aventures dans lesquelles un garçon de douze ans vit des combats passionnants aux côtés des survivants d’une ancienne race interstellaire. Au fil des saisons, elle abordait des problèmes d’identité complexes qui feraient d’elle une icône moderne dans la communauté. LGBT, dont les références ont été reconnues par son créateur.