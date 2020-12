Steven Spielberg: une sélection des meilleurs films de sa filmographie

Souvent considéré comme l’un des grands réalisateurs de l’histoire de Hollywood, Steven Spielberg Au cours de ses cinq décennies de carrière cinématographique, il a réussi à construire une filmographie complexe dans laquelle il a fait preuve d’une grande maîtrise dans divers genres narratifs comme aucun autre réalisateur.

Spielberg se révélerait être l’un des rares cinéastes à avoir la capacité de prendre n’importe quel type de projet et de le transformer en un énorme box-office et un succès critique, ce qui lui a valu le surnom de «King Midas of Hollywood».

Certains peuvent dire que son travail est surfait, mais à ce stade, il est impossible de nier le grand impact que ce réalisateur continue d’exercer dans l’industrie, étant responsable de la révolution du concept de ce que nous appelons maintenant « Summer Blockbuster », sans oublier le techniques de tournage avancées que, à ce jour, divers studios mettent en œuvre dans leurs films.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous célébrons pour son anniversaire ses contributions au septième art avec une sélection brève mais efficace des œuvres les plus marquantes de sa filmographie.

1.-Empire du Soleil (1987)

Film basé sur le roman semi-autobiographique de JG Ballard. Une histoire de «passage à l’âge adulte» dans laquelle, pour changer, un complot sur la Seconde Guerre mondiale ne se déroule pas en L’Europe , si non Shanghai, lors de l’invasion japonaise en Chine, offrant un angle différent au plus grand conflit de guerre du 20e siècle.

Balle chrétienne À douze ans, il propose une interprétation touchante d’un garçon britannique qui devient prisonnier dans l’un des camps provisoires de l’empire japonais.

2.- La couleur pourpre (1985)

Première tentative du réalisateur de faire un film sur un ton plus dramatique que celui sur lequel il avait l’habitude de travailler. Un récit déchirant des difficultés d’une femme afro-américaine au cours des premières décennies du 20e siècle. Un sujet qui au début susciterait la polémique, mais la sensibilité qu’aborde l’histoire lui a permis d’être l’une de ses œuvres les plus célèbres.

3.-Mâchoires (1975)

L’histoire d’un requin traquant les habitants d’une ville balnéaire peut sembler un complot sans inspiration. Et même si la mécatronique de l’animal est tombée en panne d’innombrables fois, Spielberg Il réussit à construire l’une des meilleures œuvres à suspense, avec laquelle il ouvrira les portes des grands studios.

4.-Rencontres rapprochées du genre Thrird (1977)

Les années 70 ont été une excellente décennie pour la science-fiction au cinéma. Spielberg apporterait sa contribution au genre en lui donnant une nouvelle tournure. Le film explore le contact avec des civilisations extérieures à la terre dans une perspective presque hyper-réaliste à travers les yeux d’une petite ville américaine.

C’est l’un des rares films où Spielberg Il a également écrit le scénario, c’est donc l’un de ses emplois les plus personnels. Aussi, encore John Williams délivrerait une bande-son qui ferait partie de la réflexion collective de la culture populaire.

5.-Raiders of the Lost Ark (1981)

En plus de présenter Harrison Ford Dans l’une des œuvres les plus emblématiques de sa carrière, le film donnerait le ton de ce que signifie faire une histoire d’aventure sur grand écran.

S’inspirant fortement de personnages comme James Bond et les feuilletons des années 1930, le film est une grande charge émotionnelle qui présente les aventures d’un archéologue à la recherche d’un artefact biblique qui a attiré l’attention des nazis.

6.-Liste de Schindler (1993)

Avant de devenir un cliché ambulant des films d’action modernes, Liam Neeson a donné des performances vraiment émouvantes, et c’est peut-être l’une des plus importantes de toute sa carrière, avec Ben Kingsley et Ralph Fiennes.

Le deuxième film de Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale prend comme point de départ l’Holocauste et ses orchestrateurs, rendant hommage à Oskar Schindler, un homme d’affaires allemand qui, grâce à ses usines, a réussi à sauver la vie de plus d’un millier de Juifs polonais. Il va sans dire que ce n’est pas l’une de ses œuvres les plus optimistes.

7.- Jurassic Park (1993)

Cinq suites ont été générées à partir de cette bande, qui, personnellement, est l’une des plus divertissantes de tous les temps. Basé sur le roman de Michael CrichtonCe film d’action prend également le temps de générer des questions intéressantes sur le rôle de la science dans l’ordre naturel de la vie.

Non seulement c’est la collaboration emblématique évidente du compositeur John Williams celui qui rend ce film mémorable. Cela se présente comme une véritable merveille technique dans laquelle voir des dinosaures à l’écran est un festin visuel grâce à des techniques CGI innovantes mises en œuvre aux côtés d’animatroniques convaincants.

8.-Sauver le soldat Ryan (1998)

Avec ce film, la fascination du réalisateur pour la Seconde Guerre mondiale est devenue plus qu’évidente. L’histoire suit la mission dangereuse d’un peloton qui doit traverser les lignes ennemies pour sauver un soldat capturé, apportant une perspective humaine aux horreurs de la guerre.

Photographie de Janusz Kaminski en conjonction avec les actions de Tom Hanks et Matt Damon faites de cette expérience une expérience vraiment inoubliable.