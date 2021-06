Steven Spielberg signe un accord de production avec Netflix

La guerre entre les services de streaming bat déjà son plein et il semble que Netflix vient d’en finir avec l’un des meilleurs éléments de l’industrie en signant nul autre que Steven Spielberg, qui vient de signer un nouveau contrat de production via sa société « Amblin Partners » .

On peut dire beaucoup de choses sur Spielberg, l’un des cinéastes les plus importants et les plus influents de notre époque. Surnommé « le roi Midas d’Hollywood », le cinéaste de 74 ans possède certains des films les plus acclamés et les plus réussis de l’histoire dans sa filmographie, qui ont façonné la façon dont le public perçoit le blockbuster aujourd’hui. .

En 2015, Spielberg a cofondé Amblin Partners, une maison de production qui a rapidement décroché un contrat rentable avec Universal Pictures, qui a été ces dernières années le principal distributeur de plusieurs de ses productions. Un nouveau rapport de Deadline note qu’Amblin Partners s’occupera de la production de plusieurs films pour le catalogue Netflix tandis que son accord avec Universal reste intact.

Ted Sarandos, responsable du contenu et co-PDG de Netflix, a déclaré dans un communiqué qu’il considérait Steven Spielberg comme « un visionnaire créatif et un leader », se sentant très fier que le service de streaming puisse faire partie de son histoire cinématographique. De même, Spielberg a publié sa propre déclaration dans laquelle il a assuré que ce nouvel accord était l’occasion de raconter de nouvelles histoires au public.

« Cette nouvelle avenue pour nos films, ainsi que les histoires que nous continuerons à raconter aux côtés de notre famille Universal de longue date et d’autres partenaires, seront incroyablement satisfaisants pour moi alors que nous nous y engageons avec Ted, et j’ai hâte de commencer avec lui, Scott (Stuber, responsable mondial des films chez Netflix) et toute l’équipe Netflix », a déclaré Spielberg.

L’annonce pourrait surprendre certains des partisans de Steven Spielberg, après avoir fait il y a quelques années des commentaires qui semblaient critiquer le streaming en général, qui, selon le rapport, étaient « complètement sortis de leur contexte ». La récente collaboration entre Amblin et Netflix avec « The Trial of Chicago 7 » serait le signe que le cinéaste n’a aucun problème en collaboration avec le streamer.

Netflix a subi des coups durs après les récentes annulations de séries telles que « Les Irréguliers », « Papa, arrête de m’embarrasser » ou « Jupiter’s Legacy », dont les productions n’étaient pas bon marché, donc avoir une force créative de la stature de Steven Spielberg servira pour suivre son calendrier ambitieux de sorties hebdomadaires.