Steven Spielberg se souvient que le thème de Thinking Jaws était une blague

En ce qui concerne les thèmes de films emblématiques, Mâchoires est probablement l’un des morceaux de musique les plus connus de l’histoire du cinéma. Bien que cela puisse être vrai maintenant, lorsque Steven Spielberg a entendu la pièce de John Williams pour la première fois, il a pensé que c’était une blague. Il est peut-être vrai que la simplicité du duh-duh, duh-duh mondialement reconnu, qui a été incorporé dans de nombreuses parodies au fil des ans, semble être en contradiction avec la taille du film, mais il est indéniable maintenant que le tune était la composition parfaite au moment parfait.

Mâchoires est devenu l’un des premiers blockbusters estivaux de l’histoire du cinéma, apportant terreur et sensations fortes au public du cinéma en 1975 et faisant en sorte que toute une génération de cinéphiles se méfie un peu de la baignade dans la mer. C’était aussi l’une des premières fois que Spielberg collaborait avec John Williams, mais ce ne serait certainement pas la dernière, le couple ayant continué à travailler ensemble au fil des décennies sur de nombreux autres blockbusters.

Spielberg a récemment rappelé la première fois que John Williams a joué l’idée du Mâchoires chanson thème, et cela n’a pas immédiatement touché la corde sensible du réalisateur car il croyait vraiment que Williams « me mettait en scène ». Cependant, Williams ne plaisantait pas, et malgré la structure simple et la longue construction, la mélodie est devenue l’une des choses les plus emblématiques du film. Tel que rapporté par THR, Spielberg a rappelé :

«Je m’attendais à entendre quelque chose de bizarre et mélodique, quelque chose de tonal, mais étrange; quelque chose d’un autre monde, presque comme l’espace extra-atmosphérique sous l’eau. Et ce qu’il m’a joué à la place, avec deux doigts sur les touches inférieures, c’était « dun dun, dun dun, dun dun ». Et au début, j’ai commencé à rire. Il avait un grand sens de l’humour, et je pensais qu’il me mettait en scène.

Au cours des années qui ont passé, Spielberg a reconnu que la partition de John Williams était devenue l’épine dorsale de Mâchoires, ces deux notes apparaissant chaque fois qu’il y avait une menace d’attaque venant aux habitants de l’île d’Amity. Même ceux qui n’ont pas vu le film connaissent encore la partition, et chaque fois qu’il joue, il invoque immédiatement des images du monstrueux Great White labourant la mer. En plus d’aider à assurer Mâchoires a été un succès, travailler sur le film a fourni un point de départ pour l’une des relations compositeur / réalisateur les plus anciennes de l’histoire du cinéma.





Au fil des décennies, Spielberg et Williams ont dominé les nominations pour leur travail, qui se poursuit encore aujourd’hui alors que Williams entre dans les années 90 et que Spielberg atteint le milieu des années 70. À une époque où de nombreuses personnes chercheraient à s’éloigner de leur vie professionnelle, il semble qu’aucune des icônes n’ait encore cette intention, et elles collaboreront à nouveau sur le prochain film semi-autobiographique de Spielberg. Les Fabelmanqui devrait sortir en novembre et pourrait bien rapporter plus de gloire à la paire.





