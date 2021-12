Grâce à l’héritage durable de Robin Williams, la performance outrageusement martelée de Dustin Hoffman et la magie de Steven Spielberg, le film fantastique de 1991 Accrocher a toujours une place dans le cœur de nombreux fans 30 ans plus tard. Cependant, il y a eu une rumeur de longue date selon laquelle le film aurait pu être très différent si Spielberg avait suivi son plan initial pour le film et en avait fait une affaire musicale. Maintenant, tout en faisant la promotion de sa nouvelle version de West Side Story, qui a finalement offert au cinéaste légendaire sa première comédie musicale, il s’est adressé au Accrocher rumeurs, qui sont tout à fait vraies.

Le réalisateur primé à plusieurs reprises a expliqué au Guardian qu’il s’agissait d’un cas de nerfs de dernière minute qui l’empêchait Accrocher sur la route musicale. Il a révélé :

«Je me suis dégonflé après la première semaine de tournage et j’ai sorti toutes les chansons. […] C’était le plus grand changement de paradigme que j’aie jamais eu en réalisant un film. Cela ne semblait pas juste pour une raison étrange. Peut-être que je ne me sentais pas prêt à faire une comédie musicale. J’étais d’accord pour faire ces petits numéros en 1941 ou Temple of Doom, et plus tard, il y avait une sorte de danse en apesanteur aux Bee Gees dans Ready Player One. J’ai également eu quelques faux départs avec des scripts que j’ai commencé à développer en comédies musicales originales. À un moment donné, j’ai décidé que je devais avoir le courage de mes convictions.

Bien qu’il y ait quelques chansons qui sont entrées dans le film, il est difficile de croire que quelqu’un comme Spielberg puisse avoir le trac de ne pas pouvoir faire un certain type de film. Même au début des années 90, avec d’énormes films comme Jurassic Park, Liste de Schindler, Cheval de guerre, Lincoln, Ready Player One et plus encore à venir dans sa carrière, Spielberg était toujours l’un des plus grands noms du divertissement familial, et s’il avait continué dans la voie musicale avec Accrocher, alors nous aurions peut-être pu le voir diriger d’autres comédies musicales sur grand écran avant West Side Story.

En ce qui concerne les nouveaux cinéastes, Spielberg a donné quelques conseils, qu’il a relayés en parlant à Collider. Il est conscient de l’augmentation du nombre d’applications pour téléphones portables qui permettent aux gens ordinaires de raconter des histoires tous les jours, et ce sont des personnes qui, selon lui, devraient être encouragées dans leurs efforts. Il expliqua:

«Il y a un tout autre sous-ensemble d’individus qui veulent raconter leurs histoires, et ils le leur racontent en ce moment sur leur iPhone, et ils le leur disent en ce moment sur les réseaux sociaux et sur Twitter et sur Instagram et sur TikTok. Je les surveille tout le temps parce que c’est… ce sont les personnes qui devraient savoir ce qui se passe dans la préparation d’un script. Le seul conseil que j’aime donner est de ne pas trop vous soucier de la technique et de ne pas trop vous soucier de l’emplacement de l’appareil photo ou de la lumière. S’inquiéter d’une chose ou penser à une chose, se préoccuper de, comment racontez-vous une histoire qui est vraiment intéressante, que vous pouvez faire en sorte que quelqu’un ne sorte pas de la pièce en plein milieu de votre deuxième acte de raconter l’histoire ? Comment racontez-vous simplement une histoire où les gens se penchent sur ce que vous dites et ils ne se penchent pas en arrière, ils ne commencent pas à regarder autour de la pièce ? Trouvez d’abord un moyen, un moyen convaincant d’exprimer votre art à travers votre narration. Une fois que vous avez cela, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vous entoureront et vous montreront les ficelles du métier, mais apprendre à être un conteur est le conseil le plus important que je puisse vous donner.

