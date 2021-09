Steven Spielberg présente la bande-annonce complète de « West Side Story »

Steven Spielberg a enfin publié une bande-annonce complète de son dernier film des studios du 20e siècle, « West Side Story ». Après le bref aperçu dévoilé lors de la remise de la 93e édition des Oscars, on peut enfin apprécier plus en détail ce qui nous attend dans cette nouvelle odyssée musicale dans laquelle Tony (Ansel Elgort) et Maria (Rachel Zegler) doivent se battre pour leur amour de ils appartiennent à des gangs rivaux.

Inspiré de la comédie musicale composée par Leonard Bernstein et Stephen Sondheim, « West Side Story » interprète une sorte de « réimagination » de « Roméo et Juliette » de William Shakespeare à New York dans les années 1950. Il s’agit du premier film d’adaptation de l’histoire depuis 1961. .

Après une trajectoire de cinq décennies en tant que cinéaste, c’est la première fois que Spielberg s’aventure dans le genre musical, et il semble que le choix de cette histoire particulière ait une valeur sentimentale qui remonte à bien avant même de penser à faire carrière comme un cinéaste.

Lors d’une conférence avec Vanity Fair l’année dernière, Spielberg a expliqué que sa mère était une pianiste classique. « Toute notre maison était remplie d’albums de musique classique et j’ai grandi entouré. « West Side Story » était vraiment le premier morceau de musique populaire que notre famille a été autorisé à entrer dans la maison. »

Spielberg révèle qu’il s’agissait d’un enregistrement de la distribution de la comédie musicale de Broadway de 1957, et qu’il a utilisé cette musique comme moyen d’évasion : « Et je ne suis tombé amoureux d’elle qu’enfant. ‘West Side Story’ a été cette tentation hantée à laquelle j’ai finalement cédé », a-t-il déclaré à propos de la raison pour laquelle il a accepté de faire le film.

En plus des performances d’Elgort et Zegler (son premier rôle sur grand écran), « West Side Story » propose des performances d’Ariana DaBose, David Alvaraz, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Bian d’Arcy James et le performance spéciale de Rita Moreno, l’une des trois seules personnes à posséder l’Oscar, Emmy, Grammy, Tony et Peabody en même temps. Le film sort le 10 décembre.