Steven Spielberg et Netflix enterrent la hache de guerre et parviennent à un accord qui portera ses fruits dans deux films par an

Rien ne semble plus symbolique dans la prétention de Netflix à pénétrer dans le secteur du cinéma que de conclure un accord avec Steven Spielberg. Selon ‘Variety’, Amblin (fondé par le réalisateur de ‘Jaws’ dans les années 80) et Netflix ont conclu un accord qui conduira le réalisateur et le producteur à produire un minimum de deux films par an pour le service de streaming, pour une durée indéterminée. Un pas de géant pour Netflix, dans la lignée de sa production de films pour de grands noms de l’industrie tels que Martin Scorsese, Spike Lee et David Fincher, mais surtout un changement d’attitude notoire pour Spielberg.

Spielberg a exprimé son mécontentement à l’égard des services de streaming à différentes occasions, demandant même à l’Académie de ne considérera pas les films sortis sur des plateformes de streaming dignes de concourir pour le prix du meilleur film. Peu de temps après ces déclarations incendiaires, il a nuancé ses propos dans un article du « New York Times », où il a déclaré que « les gens devraient avoir à leur disposition la forme et le format qu’ils préfèrent pour accéder au divertissement », et qu’en fin de compte, il qui façonnent le bon cinéma sont de « bonnes histoires ».

L’important est qu’ils aient l’air

Dans cette ligne se trouvent également les déclarations que Spielberg a faites en référence à l’accord conclu par Amblin avec le PDG de Netflix Ted Sarandos et le responsable de Netflix Original Films, Scott Stuber. Spielberg a déclaré qu' »à partir du moment où Ted et moi avons commencé à parler d’un partenariat, il était très clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et d’atteindre le public de nouvelles manières ».

Peut-être que l’une des circonstances récentes qui ont encouragé Spielberg à franchir cette étape a été le mime avec lequel la plateforme a traité une récente production d’Amblin, « The Chicago 7 trial ». En raison de la pandémie, son distributeur d’origine, Paramount, l’a vendu à Netflix, qui lui a finalement valu six nominations aux derniers Oscars.