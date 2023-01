Steven Spielberg et Michelle Yeoh au gala du National Board of Review

Directeur Steven Spielbergqui a honoré les écrans cette année avec son film autobiographique, Les Fabelman, a reçu une standing ovation lors du gala du National Board of Review de cette année. Lorsque Spielberg est arrivé sur scène, il a été accueilli par une ovation debout du public enthousiaste. Spielberg a parlé de la prise de conscience qu’il devait affronter sa propre histoire lors de son discours d’acceptation du meilleur réalisateur.





« Toute ma carrière dans tous les films que j’ai réalisés – mon travail, tel que je l’ai vu – est celui d’accompagnateur et de chef d’orchestre de quiconque ou de quoi que ce soit devrait être le centre de votre attention. Mais quand est venu le temps pour moi de m’asseoir avec Tony Kushner pour explorer les possibilités d’une histoire qui est devenue « Les Fabelmans », j’ai réalisé pour la première fois que je ne pouvais pas me cacher derrière un vaisseau-mère ou un T-Rex ou un gros requin mécanique qui n’a jamais fonctionné.

Les Fabelman suit un adolescent, Sammy, inspiré de Spielberg, obsédé par le cinéma. Le film détaille la désillusion de la jeunesse alors que le personnage de Sammy Fabelman apprend des choses troublantes sur sa propre famille et prend tout son sens en tant que cinéaste.

Le gala du National Board of Review est un événement annuel qui existe depuis 1909 et qui célèbre les réalisations de l’industrie. La cérémonie de remise des prix 2022 s’est tenue hier soir à New York. La cérémonie n’est pas télévisée et est traditionnellement une atmosphère plus décontractée pour les artistes et les célébrités qui y assistent, sans plafonds sur les temps de parole ou les pauses prévues. Les lauréats sont également annoncés à l’avance, ce qui donne aux récipiendaires suffisamment de temps pour rédiger leurs discours d’acceptation.

FILM VIDÉO DU JOUR





L’actrice Michelle Yeoh honorée aux côtés de Spielberg

A24

Lors du gala du National Board of Review, l’actrice Michelle Yeoh a également été récompensée pour son travail dans Tout partout tout à la fois. L’actrice asiatique de 60 ans travaille dans l’industrie depuis plus de quatre décennies et ne reçoit que maintenant une reconnaissance majeure pour ses réalisations.

« Habituellement, quand quelqu’un accepte l’un de ces prix, il se lève et dit : ‘Je ne peux pas vous dire à quel point ce prix compte pour moi.’ Mais ce soir, je veux vous dire honnêtement et exactement ce que ce prix signifie pour moi.

L’actrice a déclaré qu’elle était la première lauréate asiatique à remporter le prix en près de 50 ans. Yeoh a été accueillie par des applaudissements retentissants après ses commentaires.