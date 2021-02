Steven Spielberg est convaincu qu’il reviendra en salles

La voix de Steven Spielberg est, à ce jour, l’un des plus puissants et des plus influents de l’industrie cinématographique en Hollywood. Après tout, des bandes comme « Mâchoires« , »Parc jurassique« Ou la saga de »Indiana Jones«Ont réussi à rester parmi les produits culturels les plus importants de notre temps.

C’est peut-être pourquoi votre position sur le rôle des salles de cinéma pendant la pandémie est si réconfortante et pleine d’espoir pour des millions de travailleurs à travers le monde.C’est pourquoi vous écririez un essai détaillant votre conviction sur la façon dont les cinémas ne mourront jamais.

Dans un espace fourni par le magazine Empire, le cinéaste a partagé sa vision de la pandémie et partage une position dans laquelle il se sent confiant quant au retour éventuel du public dans les centres de projection de films dans le futur.

«Dans la crise sanitaire actuelle, où les salles de cinéma sont fermées ou où leur fréquentation a été considérablement limitée par la pandémie mondiale, j’ai encore l’espoir au bord de la certitude que, quand ce sera sûr, le public reviendra au cinéma», dit-il. le cinéaste.

Spielberg souligne que le cinéma est un espace qui est partagé non seulement avec les personnes importantes de votre vie, mais aussi avec d’autres inconnus, avec un sentiment de magie qui n’est perçu que lors d’un concert ou d’une pièce de théâtre.

«Nous ne savons pas qui sont tous ces gens assis autour de nous, mais l’expérience nous fait rire ou pleurer ou applaudir et contempler et lorsque les lumières s’allument et que nous quittons nos sièges, les personnes avec lesquelles nous revenons à la vraie vie ne le font pas. se sentent déjà comme de parfaits étrangers ».

Spielberg décrit le sentiment comme une sorte de sentiment de communauté face à une expérience partagée et bien que cela n’élimine pas les différences sociales et culturelles qui nous divisent, pendant ce bref moment en quittant la pièce, le monde «se sent moins fracturé». Le cinéaste conclut que, de toutes les expériences possibles, l’expérience communautaire offerte par les arts est la plus puissante de toutes.