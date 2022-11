Steven Spielberg critique les sorties de films HBO Max Pandemic

Steven Spielberg a eu une relation assez tumultueuse avec les plateformes de streaming. Ayant été une voix constante en faveur de l’exposition théâtrale, le réalisateur légendaire en est venu à avoir une contradiction personnelle avec ses opinions sur les exclusivités en streaming et les succès au box-office. Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Spielberg s’est attaqué à la gestion des films pendant la pandémie de Covid par un studio en particulier.





Steven Spielberg a provoqué une petite tension dans le monde du cinéma en 2019 en suggérant que les films sortis simultanément dans les cinémas et sur les plateformes de streaming ne devraient pas être pris en compte pour les Oscars. Dire que ce genre de films relevait de la catégorie « téléfilm », le réalisateur a changé de position au cours des dernières années, négociant un énorme accord avec Netflix et suggérant même que l’un de ses propres films aurait peut-être dû être diffusé en streaming. . Cependant, il croit toujours fermement au besoin de sorties en salles et a fustigé Warner Bros. et HBO Max en particulier pour leur gestion des sorties de films pendant la première partie de la pandémie de Covid. Il a dit:

«La pandémie a créé une opportunité pour les plateformes de streaming d’augmenter leurs abonnements à des niveaux record et également de jeter certains de mes meilleurs amis cinéastes sous le bus car leurs films n’ont pas été sortis en salles sans ménagement. Ils ont été payés et les films ont été soudainement relégués, dans ce cas, à HBO Max. L’affaire dont je parle. Et puis tout a commencé à changer. J’ai trouvé encourageant qu' »Elvis » ait cassé 100 millions de dollars au box-office national. Beaucoup de personnes âgées sont allées voir ce film, et cela m’a donné l’espoir que les gens commençaient à revenir au cinéma alors que la pandémie devenait endémique. Je pense que les films vont revenir. Je fais vraiment. »





Steven Spielberg est-il toujours contre les sorties en streaming ?

Malgré son amour évident pour les grandes sorties en salles, la montée en puissance du streaming depuis la pandémie semble avoir provoqué beaucoup de contradictions dans les réflexions de Spielberg sur le sujet. L’année dernière, il a déclaré à propos des films conçus pour être diffusés en streaming :

« Une fois que vous vous engagez dans un format télévisé, vous êtes un téléfilm. Vous méritez certainement, si c’est un bon spectacle, un Emmy, mais pas un Oscar. Je ne crois pas que les films qui ne reçoivent que des qualifications symboliques dans quelques salles pendant moins d’une semaine devraient se qualifier pour la nomination aux Oscars.

Cependant, dans sa récente interview, Spielberg a admis qu’il envisagerait de diffuser The Post en tant que film en streaming pour faire passer son message politique à des millions de personnes qui n’auraient peut-être pas été intéressées à le voir dans un décor théâtral. Considérant que le film a reçu plusieurs nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, c’est un aperçu intéressant des opinions changeantes de Spielberg sur les films en streaming et leur place à Hollywood.

Le nouveau drame semi-biographique de Spielberg Les Fabelman va en sortie limitée cette semaine, avant de passer en sortie générale dans quelques semaines.