Steven Spielberg avait peur de raconter son histoire dans ‘Les Fabelmans’

Steven Spielberg est la dernière personne que l’on devinerait avoir peur de raconter son histoire.

Dans son discours d’acceptation du Golden Globe du meilleur réalisateur le 10 janvier, le réalisateur de « Jaws » dit qu’il a évité de raconter sa propre histoire pendant toute sa carrière. Le prix de Spielberg était pour la réalisation de « The Fabelmans », un film basé sur sa propre vie.

« Je me cache de cette histoire depuis que j’ai 17 ans », a déclaré le réalisateur légendaire.

« J’ai mis beaucoup de choses dans ma façon d’écrire l’histoire », a-t-il partagé. « J’ai raconté l’histoire en plusieurs parties tout au long de ma carrière », a-t-il déclaré en faisant référence à « Close Encounters » et « ET ».

Gabrielle LaBelle a joué Steven Spielberg dans « Les Fabelman ». Images universelles

« The Fabelmans » est basé sur la propre vie de Spielberg sur la façon dont il est devenu un réalisateur hollywoodien de premier plan. Au fil des ans, le collaborateur de Spielberg, Tony Kushner, l’avait réchauffé à l’idée de le partager enfin.

« Je n’ai jamais eu le courage d’aborder l’histoire de front jusqu’à Tony Kushner », a-t-il déclaré, expliquant que la conversation sur le film avait commencé lorsqu’ils travaillaient sur « Munich » et s’étendaient sur « Lincoln » et « West Side Story ».

Spielberg a déclaré que la conviction de Kushner, ainsi que celle de sa propre femme, ont finalement coulé lorsque la pandémie a frappé en 2020.

« Pendant COVID, je ne savais pas si nous, l’un d’entre nous, allions avoir la chance de raconter à nouveau l’une de nos histoires en mars, avril, mai 2020 », a déclaré Spielberg. « Nous nous sommes donc assis pour raconter l’histoire, et je pense que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent m’a préparé à être enfin honnête sur le fait que ce n’est pas facile d’être un enfant. »

Spielberg a déclaré que le film lui avait donné l’occasion de présenter qui il était à des personnes qui ne le connaissaient que grâce à son succès.

« Le fait que tout le monde me voit comme une réussite et que tout le monde nous voit tous comme ils nous perçoivent en fonction de la façon dont ils obtiennent les informations », a-t-il déclaré. « Mais personne ne sait vraiment qui nous sommes jusqu’à ce que nous soyons assez courageux pour dire à tout le monde qui nous sommes. Et j’ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre quand je pourrais raconter cette histoire et j’ai compris quand j’ai eu environ 74 ans. J’ai dit: ‘Tu ferais mieux de le faire maintenant.' »

Spielberg a également remercié son équipe d’avoir donné vie à ce travail.

« Merci du fond du cœur », a-t-il déclaré.

Plus tard dans la soirée, « The Fabelmans » a remporté le prix du meilleur film dramatique. Le réalisateur Quentin Tarantino a remis le prix à Spielberg.

« Une chose que Quentin m’a dite quand il m’a remis ce prix », a déclaré Spielberg, « Il a dit que John Cassavetes serait si fier. Il a dit cela parce que j’étais l’assistant de production de John Cassavetes sur l’un de ses films. J’ai couru autour de ce plateau et il y avait une caméra 16 millimètres et beaucoup de bruit et j’ai fait ce qu’ils voulaient… et c’est pourquoi je traite mes PA avec tant de gentillesse. Parce que je sais ce que ça fait. »