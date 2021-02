Steven Spielberg a presque réalisé les petites choses, voici pourquoi il ne l’a pas fait

Thriller policier Les petites choses rassemble trois lauréats des Oscars à Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto et aurait pu à un moment donné être dirigé par un autre, Steven Spielberg. Les petites choses L’écrivain John Lee Hancock a écrit la première ébauche du film en 1993, avec l’intention de l’icône hollywoodienne Steven Spielberg de diriger le projet.

« Steven a vraiment aimé A Perfect World, mon scénario pour cela. Et donc, avant que nous ne soyons jamais entrés en production sur A Perfect World, il est venu me voir et m’a dit: ‘Faisons un contrat d’image aveugle. … Faisons-le simplement à Warner Brothers. Quelque chose à écrire et à rencontrer pour diriger. … Alors, nous avons commencé à proposer des idées d’avant en arrière. Je suis venu sur celui-ci, je ne me souviens pas exactement quand, et je suis tombé amoureux de lui. Les rebondissements. J’ai écrit un long plan puis lui ai parlé au téléphone à ce sujet après l’avoir lu. Et je pense que je lui ai faxé le plan. … Il l’a vraiment aimé. Il a dit: « C’est vraiment une très bonne narration. C’est trop sombre pour moi en ce moment. Je » Je termine la liste de Schindler. Je ne peux plus vivre dans ce monde sombre. Et je l’ai parfaitement compris. «

Malheureusement, le plan de Hancock a échoué en raison de Steven Spielberg sortant du dos du très lourd et très émotionnel la liste de Schindler et vouloir s’éloigner des histoires sombres pour quelque chose d’un peu plus léger. Si Hancock avait réussi son chemin, Les petites choses aurait fini avec une distribution complètement différente (Rami Malek n’aurait eu que 12 ans environ) mais avec Spielberg en tant que réalisateur, cela aurait bien pu devenir un classique du thriller policier.

Les petites choses suit Denzel Washington, lauréat d’un Oscar, dans le rôle de Deke Craven, un shérif adjoint épuisé et soucieux du détail qui fait équipe avec Baxter, un détective de Los Angeles incarné par Rami Malek, pour incarner un tueur en série rusé. Le nez de Deke pour les « petites choses » s’avère étrangement exact, mais sa volonté de contourner les règles entraîne Baxter dans un dilemme bouleversant. Alors qu’ils traquent le tueur, Baxter ignore que l’enquête fait remonter les échos du passé de Deke, découvrant des secrets inquiétants qui pourraient menacer plus que son cas.

Réalisé par Sauver Mr. Banks et Les bandits de la route John Lee Hancock, le film met en vedette Denzel Washington dans le rôle du shérif adjoint Joe « Deke » du comté de Kern, Rami Malek dans le rôle du sergent Jim Baxter, Jared Leto dans le rôle d’Albert Sparma, Sofia Vassilieva dans le rôle de Tina Salvatore, Terry Kinney dans le rôle du capitaine Farris et Michael Hyatt comme Flo Dunigan. De plus, Natalie Morales, Joris Jarsky, Isabel Arraiza, Sheila Houlahan, John Harlan Kim et Tom Hughes sont également à l’affiche.

Les petites choses a rencontré une réponse quelque peu mitigée de la part des critiques, qui ont fait l’éloge des performances centrales tout en critiquant l’incapacité du film à ajouter quelque chose de trop surprenant ou d’original au genre.

Les petites choses devait initialement sortir avec une course théâtrale traditionnelle, mais, en raison de la situation mondiale actuelle, le film a été plutôt sorti aux États-Unis le 29 janvier 2021 par Warner Bros. Pictures et a été diffusé simultanément pendant un mois sur le Service de streaming HBO Max. Cela nous vient de Cinemablend.

