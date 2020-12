Steven Soderbergh révèle pourquoi il ne réaliserait pas un film de super-héros

Le cinéaste acclamé, Steven Soderbergh a révélé les raisons pour lesquelles il ne réalisera pas de film de super-héros lors d’une récente interview.

Le cinéaste gagnant de oscar a une carrière soignée et ferme dans laquelle son premier film 1989, «Sexe, mensonges et vidéo», la trilogie de ‘Océan’, ‘Magic Mike’, entre autres, couvrant une grande variété de genres et de thèmes.







Alors qu’il faisait la promotion de son dernier film, ‘Laisse les parler’, qui met en vedette Meryl Streep, Soderbergh a parlé de rumeurs selon lesquelles il était intéressé à réaliser une adaptation de ‘Les quatre Fantastiques’.

«Je n’aurais pas pu dire ça parce que je n’ai pas lu ces choses quand j’ai grandi. Je pense que tu as vraiment besoin de l’aimer. Et comme je l’ai dit, vous devez faire partie de ces personnes qui veulent tout donner pour cela. Je ne suis tout simplement pas cette personne. «







«Je ne savais pas où aller, parce que ça ne faisait pas partie de mes intérêts quand j’ai grandi… Je ne suis pas snob. J’aime toutes sortes de choses. Je veux juste faire du bon travail … et je me sentirais honnêtement incapable de faire ce travail. Un film de ‘Océan’ c’est le plus proche d’un film de super-héros, ou de quelque chose qui a la moindre augmentation d’activité », a-t-il ajouté. Soderbergh.

Pour l’instant, sa dernière cassette, ‘Laisse les parler’ est disponible à HBO Max, à la suite d’un groupe d’amis âgés qui voyagent sur un bateau de croisière transatlantique alors que le drame et la comédie se répandent de tous côtés.