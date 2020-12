Steven Soderbergh ne réalisera pas un film de super-héros, mais il n’est pas snob à ce sujet

Réalisateur Steven Soderbergh a gagné beaucoup de succès tout au long de sa carrière pour des films comme le Ocean’s Eleven la franchise, Erin Brockovich, Contagion, et Logan Lucky. Mais jusqu’à présent, Soderbergh est resté à l’écart du genre de film de super-héros. Il y avait des rumeurs une fois que le cinéaste était intéressé à faire un Les quatre Fantastiques film. Répondre à ces rumeurs lors d’un épisode de la Heureux triste confus podcast, Soderbergh a expliqué pourquoi il pensait qu’il ne ferait pas du bon travail sur un film de super-héros.

« Je n’aurais pas dit [no to making a superhero movie] juste parce que je n’ai pas lu ce truc en grandissant. Ouais, je pense que tu as vraiment besoin de l’aimer. Et comme je l’ai dit, vous devez faire partie de ces personnes qui veulent faire la queue pour cela. Je n’étais tout simplement pas cette personne. Et je serais en train de deviner. Je ferais exactement ce dont je parlais avant. Je ne saurais pas où se trouve le Nord parce que ce n’était tout simplement pas que cela ne faisait pas partie de mes intérêts grandissants. Alors … je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas snob. J’aime toutes sortes de trucs. Je veux juste faire du bon travail quand je vais travailler. Et je me sentirais honnêtement incapable de faire du bon travail. Un film d’Océan est aussi proche que je peux en quelque sorte, vous savez, d’un film de super-héros, ou quelque chose qui a une activité légèrement démesurée. «

Il fut un temps où faire un film de super-héros était considéré comme un retrait pour les cinéastes de prestige. Alors que cette façon de penser semble changer avec des films comme Le Chevalier Noir, Logan, et Joker remportant un grand succès critique, Soderbergh sent clairement qu’il n’est pas fait pour faire le genre de film qu’une histoire de super-héros implique habituellement.

Alors que Soderbergh n’a jamais été investi dans le monde de la bande dessinée, il a mentionné qu’il est un grand fan de films d’espionnage, en particulier le James Bond séries. À tel point qu’il était une fois en ligne pour diriger un film dans la franchise, jusqu’à ce que les discussions échouent.

« Absolument, j’aime ce monde [of spies]. [The James Bond movie producers and I] étaient en désaccord sur certaines choses importantes. Nous avons eu de très bonnes conversations. C’était amusant d’y penser, mais nous ne pouvions tout simplement pas … les dix derniers mètres étaient, nous ne pouvions tout simplement pas le faire, nous ne pouvions pas le comprendre … [my take on James Bond] sont apparus ailleurs. Je dirais qu’il y a des choses dans Haywire, en termes d’approche du personnage, et ce n’est pas un gros film, mais il y a un peu d’activité dedans. C’est un indice du genre d’attitude que je recherchais. «

Alors que Soderbergh semble satisfait de faire de petits films et de laisser les grands films de spectacle dans les genres de super-héros et d’espionnage à d’autres cinéastes, il serait intéressant de voir ce qu’il pourrait faire avec une histoire se déroulant dans ces genres à une échelle plus intime, peut-être quelque chose. le long des lignes de Joker ou L’identité Bourne. Cela vient de Happy Sad Confused.