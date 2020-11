Steven Seagal recherchait désespérément le rôle de Predator 2, mais le réalisateur pensait qu’il était trop ringard

Pour célébrer le 30e anniversaire de la sortie de la suite d’action de science-fiction Prédateur 2, le réalisateur Stephen Hopkins s’est assis pour discuter du film toutes ces années plus tard, offrant des histoires très intéressantes des coulisses. Le plus intéressant est probablement l’histoire du désespoir de Steven Seagal de jouer dans le film et de se battre avec le prédateur. Bien que cela ne se soit malheureusement jamais produit, Hopkins a eu une réunion avec Seagal, dont les idées farfelues sur son rôle dans le film ont finalement tué cette équipe de rêve d’action.

« [Steven Seagal] était à bord, et j’ai dû aller le rencontrer chez lui, qui a été l’un des après-midi les plus fous que j’ai eu, en quelque sorte pour le dissuader de le faire. C’était bizarre – c’est un type de gars très inhabituel, légèrement tordu, et à la fin je ne me voyais pas le faire avec lui. Ça ne me semblait pas bien. Ce n’était pas le genre de héros … Je pensais que ça deviendrait juste un fromage – vous savez, il y a beaucoup de fromage maintenant, mais c’est une sorte de fromage frais, je pense, par opposition à un fromage pas cool. «

Tandis que Stephen Hopkins avait l’image d’un détective de type « Everyman » en tête, Seagal voulait aller dans une direction très différente … et jouer le même personnage qu’il joue dans chacun de ses films.

«Il était désespéré de le faire. Je suis allé chez lui, il m’a écrasé la main et il m’a emmené dans une pièce où tous les murs étaient couverts de fusils. Il m’a dit qu’il voulait jouer un psychiatre de la CIA qui est aussi un martial expert en arts et portait une arme. Je l’ai écouté pendant longtemps, et il était clairement un peu fou à l’époque. J’ai dit: ‘Oh, c’est différent de la façon dont nous allions, alors je suppose que nous ne devrions pas fais le.’ Puis il est devenu vraiment désireux de le faire, et il a jeté son bras autour de moi en sortant et il a dit: « Je veux que vous veniez dans mon ranch à Santa Barbara parce que j’ai un champ de tir de grenades là-bas, donc nous pouvons allez lancer des grenades ensemble. J’ai dit: ‘Ouais, super, nous allons faire ça.’ Mais cela ne s’est pas produit. Désolé, je ne suis pas fan de lui, alors … «

Au départ, le plan pour Prédateur 2 était pour l’icône d’action Arnold Schwarzenegger de revenir et de faire équipe avec un détective du LAPD, Patrick Swayze étant suggéré comme option de casting. Le rôle est finalement allé à Danny Glover, qui est jeté dans une bataille dans les rues de Los Angeles contre le légendaire chasseur d’extraterrestres. Bien que le film soit vu plus favorablement maintenant qu’il ne l’était lors de sa sortie, les fans d’action se demanderont sans doute à jamais ce que l’action ravit. Prédateur 2 aurait servi si Seagal avait eu son chemin.

Il a été récemment révélé que le Prédateur la franchise devrait se poursuivre à Disney, avec 10, allée Cloverfield directeur Dan Trachtenberg à la barre. Des rumeurs ont même commencé à circuler au sujet de l’intrigue du film qui, semble-t-il, emmènera le légendaire guerrier extraterrestre dans le passé « se concentrant sur les Amérindiens avant que les territoires ne soient pris par les colons américains, avec un casting des Premières Nations ». Cela nous vient de la chaîne YouTube officielle de Howard Gorman.

Sujets: Predator